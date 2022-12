Điểm tin công nghệ 18/12: iPhone 14 Pro Max khan hàng tại Việt Nam tới quý II/2023

- iPhone 14 Pro Max khan hàng tại Việt Nam tới quý II/2023

Sau hơn 2 tháng mở bán chính thức tại Việt Nam và 3 tháng tại các thị trường cấp 1 trên thế giới, iPhone 14 Pro Max vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong khi 3 mẫu iPhone 14 Pro, 14 và 14 Plus đang sẵn hàng tại các đại lý bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam thì mẫu iPhone 14 Pro Max vẫn tiếp tục khan hàng.

Thậm chí, chỉ sau 2 tháng, iPhone 14 và iPhone 14 Plus đã giảm 5,2-5,6 triệu đồng so với giá niêm yết thời điểm mở bán do sự chênh lệch cung cầu trên thị trường.

Đối với mẫu iPhone 14 Pro Max tình trạng khan hàng vẫn đang tiếp diễn, dự kiến phải sang tới tháng 3-4/2023 mới có thể ổn định", đại diện Thế Giới Di Động chia sẻ trên tờ Zing News.

