Điểm tin Công nghệ 18/10: Giới trẻ Mỹ vẫn 'phát cuồng' với iPhone

Úc: lo ngại về sự cô lập của giới trẻ sau lệnh cấm mạng xã hội; Vivo trình làng loạt smartphone mới, cạnh tranh với iPhone 16 - Úc: lo ngại về sự cô lập của giới trẻ sau lệnh cấm mạng xã hội Dự luật hạn chế độ tuổi truy cập mạng xã hội của Úc đã làm dấy lên lo ngại về việc giới trẻ, đặc biệt là các nhóm thiểu số, có thể bị ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần do thiếu các kênh kết nối xã hội. Sinh ra ở Congo, từng sống trong một trại tị nạn ở Malawi trước khi định cư ở Darwin (Úc), mạng xã hội là cầu nối quan trọng giúp Tereza Hussein liên lạc và gần gũi hơn với gia đình, đặc biệt là bà ngoại - người mà cô chưa được gặp bao giờ. Dù hiếm khi đăng bài, Hussein vẫn thường xuyên sử dụng Instagram và Snapchat để xem ảnh và trò chuyện video với gia đình và bạn bè. “Mạng xã hội là kênh duy nhất để tôi gặp gỡ bà ngoại. Nếu bị cấm, tôi sẽ rất nhớ và khó khăn trong việc liên lạc với bạn bè, người thân ở quê nhà” - Tereza Hussein chia sẻ. Theo các chuyên gia, chính sách hạn chế độ tuổi sử dụng mạng xã hội của Úc, dù nhằm mục tiêu bảo vệ trẻ em, song lại tạo ra ‘điểm mù’ đối với các nhóm thiểu số, dễ bị tổn thương. Ngoài người nhập cư, cộng đồng LGBTQIA+ cũng phụ thuộc nhiều vào mạng xã hội để kết nối và tìm kiếm sự hỗ trợ. Với tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội lên đến 97%, Chính phủ Úc đang cân nhắc hạn chế truy cập và thử nghiệm về cơ chế xác minh độ tuổi. Tuy nhiên, ý kiến trái chiều cho rằng, lệnh cấm hoàn toàn sẽ khiến những em thuộc nhóm thiểu số trong xã hội, cảm thấy bị cô lập hơn. Họ cho rằng, thay vì áp dụng lệnh cấm đoán cứng nhắc, việc tạo ra một môi trường mạng an toàn và giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho trẻ mới là giải pháp bền vững. Amelia Johns, Phó giáo sư truyền thông kỹ thuật số tại Đại học Công nghệ Sydney, người đã nghiên cứu về việc sử dụng mạng xã hội của thanh thiếu niên di cư trong thời gian đại dịch Covid-19, đã bày tỏ sự không đồng tình với chính sách này. Bà nhấn mạnh: “Lệnh cấm này đi ngược lại hoàn toàn với những đề xuất và nghiên cứu của chúng tôi. Mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của giới trẻ. Hơn nữa, việc cấm hoàn toàn có thể gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe tinh thần cho các em”. - Apple âm thầm hợp tác với hãng ô tô Trung Quốc về pin xe điện tầm xa Theo Bloomberg, hãng công nghệ Apple Inc Mỹ đã hợp tác với nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD Co trong nhiều năm nhằm phát triển pin tầm xa giúp đặt nền móng cho công nghệ được sử dụng ngày nay. Hiện tại Apple đã từ bỏ dự án phát triển xe điện. Apple và công ty có trụ sở tại Thâm Quyến đã hợp tác vào khoảng năm 2017 để xây dựng hệ thống pin sử dụng pin lithium sắt phosphate. Công nghệ được thiết kế để có tầm xa hơn và an toàn hơn so với pin xe điện (EV) thông thường vào thời điểm đó. Mặc dù Apple không sở hữu bất kỳ công nghệ nào được sử dụng trong pin Blade hiện tại của BYD, nhưng mối quan hệ hợp tác này cho mức độ tiến xa hơn của nhà sản xuất iPhone trong nỗ lực sản xuất ô tô. "Gã khổng lồ" công nghệ này đã chi khoảng 1 tỷ USD mỗi năm trong thập kỷ qua cho dự án xe điện trước khi hủy vào tháng 2/2024. Công nghệ mà Apple phát triển cùng BYD sẽ được tùy chỉnh cao cho chiếc xe từng được lên kế hoạch. Là một phần của quan hệ đối tác “bí mật”, các kỹ sư của Apple đã mang đến chuyên môn về bộ pin tiên tiến và quản lý nhiệt. BYD đã đóng góp bí quyết sản xuất và những tiến bộ bằng cách sử dụng các cell lithium iron phosphate hay còn gọi là LFP. - Siêu phẩm màn hình gập Galaxy Z Flip5 giảm khủng gần 15 triệu, phụ kiện thời trang sành điệu dành tặng phái đẹp 20/10 Không chỉ là một chiếc điện thoại gập đa năng, thiết kế bắt mắt, Galaxy Z Flip5 còn là một phụ kiện thời trang sành điệu rất phù hợp để dành tặng một nửa yêu thương nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 sắp tới. Bên cạnh quần áo, mỹ phẩm hay trang sức thì smartphone cũng là món quà được nhiều người tìm mua dịp 20/10 sắp tới để tặng người phụ nữ đặc biệt của mình. Nếu đã quá quen thuộc với những chiếc điện thoại thanh thông thường, bạn có thể cân nhắc Galaxy Z Flip5 màn hình gập với thiết kế nhỏ gọn và màu sắc bắt mắt. Sau hơn 1 năm ra mắt, giá đập hộp Galaxy Z Flip5 đang được ưu đãi rẻ kỷ lục từ 11 – 14,5 triệu đồng, mức giảm mạnh chưa từng có, thậm chí đủ mua thêm một chiếc smartphone cao cấp khác. Cụ thể, giá Galaxy Z Flip5 hiện chỉ còn 14.990.000 đồng cho bản 256GB, tăng nhẹ lên 15.490.000 đồng cho bản 512GB. Với giá bán này, Galaxy Z Flip5 chỉ ngang ngửa iPhone 12 ra mắt cách đây 4 năm. - Giới trẻ Mỹ vẫn 'phát cuồng' với iPhone Dữ liệu mới từ một phân tích thị trường cho thấy có đến 87% thanh thiếu niên ở Mỹ sử dụng iPhone. Con số này dự kiến còn tăng lên khi có hơn 22% thanh thiếu niên dự định nâng cấp lên iPhone 16. Với thị trường người dùng ở độ tuổi thanh thiếu niên, iPhone gần như là một thiết bị bắt buộc phải có. Kết luận này đươc đưa ra sau khi cuộc khảo sát mới nhất của Piper Sandler cho thấy có đến 87% thanh thiếu niên ở Mỹ đang sử dụng iPhone. Đáng chú ý, đây là mức giảm so với một năm trước khi có đến 88% thanh thiếu niên sở hữu thiết bị iOS. Mặc dù vậy, con số này dự kiến sẽ còn tăng lên khi có hơn 22% người được khảo sát dự định nâng cấp lên iPhone 16. Bên cạnh đó, cuộc khảo sát cũng cho thấy có nhiều người dùng đang muốn một thiết bị mới có khả năng tích hợp Apple Intelligence, bao gồm các mẫu iPhone 15 Pro. Theo đó, có đến gần 30% thanh thiếu niên đang lên kế hoạch nâng cấp thiết bị Apple của mình trong 6 tháng tới nhờ vào Apple Intelligence. Không chỉ chiếm đa số trong giới trẻ, iPhone hiện vẫn giữ vị trí dẫn đầu toàn thị trường Mỹ với 60% thị phần thiết bị smartphone, so với chỉ 40% của Android. - Vivo trình làng loạt smartphone mới, cạnh tranh với iPhone 16 Vivo vừa trình làng loạt smartphone cao cấp gồm X200, X200 Pro và X200 Pro Mini, cạnh tranh trực tiếp với thế hệ iPhone 16 cũng như Galaxy S24.Theo dõi Baoquocte.vn trên Đáng chú ý Vivo X200 Series là những chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị MediaTek Dimensity 9400 - bộ xử lý di động cao cấp nhất của MediaTek, được sản xuất trên tiến trình 3nm thế hệ thứ hai. Những mẫu smartphone này chạy trên hệ điều hành Origin OS 5 mới nhất của hãng vivo, mang đến nhiều tính năng AI, bao gồm công cụ tìm kiếm hình ảnh Circle to Search cùng một yếu tố tương tự Dynamic Island mang tên Origin Island. Mẫu Vivo X200 được trang bị màn hình cong kích thước 6,67 inch với công nghệ Zeiss Natural Color. Vivo cho biết màn hình này có độ bền cao gấp 3 lần cùng mức tiêu thụ điện năng thấp hơn so với các tấm nền OLED thông thường. Hệ thống camera của máy gồm có ống kính chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 50MP và ống kính telephoto 50MP hỗ trợ khả năng zoom quang học 3x. Mẫu Vivo X200 Pro sở hữu màn hình OLED có kích thước 6,78 inch, tần số quét 120Hz cùng độ sáng tối đa ở mức 4.500 nit. Viên pin đi kèm có công nghệ silicon-carbon với dung lượng 6.000mAh và được hỗ trợ sạc không dây 30W. Trong khi đó, mẫu Vivo X200 Pro Mini được trang bị màn hình có kích thước 6,31 inch. Kích thước này tương đương so với dòng sản phẩm iPhone 16 và Galaxy S24. Đặc biệt, viên pin đi kèm theo máy có dung lượng lên tới 5.700mAh, cao hơn đáng kể so với các đối thủ. Bộ đôi Vivo X200 Pro và X200 Pro Mini đều sở hữu camera trước có độ phân giải 32MP. Trong khi đó, hệ thống 3 camera sau bao gồm ống kính chính 50MP cùng ống kính góc siêu rộng 50MP. Giá bán của ba mẫu smartphone Vivo X200, X200 Pro Mini và X200 Pro lần lượt ở mức từ 606 USD, 663 USD và 748 USD.