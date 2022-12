Điểm tin công nghệ 17/12: Giá iPhone 14 giảm mạnh, có loại rẻ hơn 8 triệu

Trong khi đó, cả ba phiên bản iPhone 14 Pro giá cũng giảm mạnh. Theo đó, iPhone 14 Pro bản 128 GB có giá 29,49 triệu đồng, giảm 2,5 triệu đồng so với giá niêm yết. iPhone 14 Pro bản 256 GB giá 31,99 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng. Giá iPhone 14 Pro bản 512 GB là 35,49 triệu đồng, giảm 5,5 triệu đồng. Còn iPhone 14 Pro phiên bản 1 TB cũng được giảm 7 triệu đồng so với giá niêm yết, xuống còn 39,99 triệu đồng.

Như vậy, giá iPhone 14 và iPhone 14 Plus đã giảm từ 4,5-8,5 triệu đồng so với thời điểm ra mắt.

Tại một hệ thống bán lẻ điện thoại di động lớn, iPhone 14 Plus phiên bản 512 GB có mức giá 28,49 triệu đồng, giảm 8,5 triệu đồng so với giá niêm yết. iPhone 14 Plus bản 128 GB được giảm 5 triệu đồng, giá chỉ còn 23,59 triệu đồng. iPhone 14 Plus bản 256 GB đang có giá 24,49 triệu đồng, giảm 6,5 triệu đồng.

Còn iPhone 14 Pro Max 128 GB và iPhone 14 Pro Max 256 cũng được giảm 4,4 triệu đồng và 4,5 triệu đồng. Hai mẫu điện thoại này hiện có giá 32,59 triệu đồng và 35,49 triệu đồng.

- Cuộc thi An toàn thông tin quốc tế ISITDTU CTF 2022

Vượt qua 170 đội thi trên khắp thế giới, ngày 18/12/2022, 10 đội thi sẽ có mặt tại Đại học Duy Tân để tham gia vòng Chung kết Cuộc thi An toàn thông tin quốc tế ISITDTU CTF 2022.

Cuộc thi An toàn thông tin quốc tế ISITDTU CTF là cuộc thi thường niên được Trường Đại học Duy Tân tổ chức kể từ năm 2018. Cuộc thi không chỉ dành cho những chuyên gia trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng mà còn dành cho các sinh viên trong nước và quốc tế đam mê lĩnh vực an toàn thông tin. Ngoài chuyên môn, Cuộc thi còn là nơi để các thí sinh có cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, phát triển sự nghiệp lĩnh vực an toàn thông tin mạng, chung tay xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, lành mạnh hơn.

Năm nay, lần đầu tiên Cuộc thi được sự bảo trợ của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng và sự đồng hành của Công ty Công nghệ Viễn thông VNPT-IT - Nhà tài trợ chính của cuộc thi ISITDTU CTF 2022 với mức giải thưởng hấp dẫn.

- Hà Nội ghi nhận hàng trăm triệu địa chỉ IP thực hiện tấn công mạng

Số lượng sự cố tấn công mạng thành phố ghi nhận đến hết tháng 11-2022 là 116 triệu địa chỉ IP. Do đó, việc đảm bảo an toàn thông tin là rất cấp thiết.