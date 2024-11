Điểm tin Công nghệ 17/11: Rò rỉ tin thiết kế điện thoại gập ba đầu tiên của Samsung

Danh sách những mẫu iPhone cổ điển bạn nên tránh xa trong năm 2024; Cập nhật bảng giá iPhone 15 chính hãng VN/A mới nhất tháng 11: iPhone 15 top 1 doanh số, iPhone 15 Pro Max vẫn hot - Rò rỉ tin thiết kế điện thoại gập ba đầu tiên của Samsung Samsung đang ráo riết chuẩn bị ra mắt chiếc điện thoại gập ba đầu tiên của hãng và dự kiến sẽ hoàn thiện thiết kế vào cuối tháng 11 này. Samsung đã loay hoay với điện thoại thông minh gập ba trong vài năm nay, nhưng không may, người khổng lồ công nghệ xứ Hàn đã bất ngờ bị Huawei mau chóng vượt mặt bởi "siêu phẩm" Huawei Mate XT hồi tháng 9 vừa qua. Đây là thời điểm mà Samsung sẽ không thể chậm chân được nữa. Theo một rò rỉ mới từ tờ báo Hàn Quốc ET News, mẫu điện thoại gập ba của Samsung dự kiến sẽ ra mắt vào năm sau với kiểu dáng hoàn toàn khác so với thiết bị của Huawei và màn hình khổng lồ từ 9 đến 10 inch khi mở hoàn toàn. Thiết kế mới được cho là sẽ hoàn thiện vào cuối tháng 11 và sẽ không phải là điện thoại màn hình cuộn mà Samsung đã nhá hàng vào tháng 9. Thay vào đó, Samsung sẽ sử dụng màn hình loại gập trong, khi mà hai bên bản lề đều có thể gập vào giữa, thay vì dạng chữ Z như Huawei Mate XT. Huawei Mate XT được trang bị màn hình gập chồng lên nhau, biến phần bên trái của màn hình thành màn hình chính khi gập lại. Theo ET News, màn hình ngoài của điện thoại gập ba Samsung có thể sẽ giống với chiếc Z Fold 6 hiện tại. Từ thiết kế của thiết bị Huawei, ta có thể hình dung rằng mục tiêu của Samsung với kiểu màn hình gập khác biệt này là bảo vệ phần nếp gấp khỏi bị lộ ra ngoài như trên Mate XT. Tuy nhiên, một trong hai bản lề trên thiết bị của Samsung sẽ buộc phải lớn hơn, gây ra vấn đề mất cân bằng. Một nguồn tin nội bộ nói với ET News: "Chiếc điện thoại gập ba vừa ra mắt gần đây ở Trung Quốc có một bên gập vào trong và một bên gập ra ngoài, nhưng Samsung Electronics chọn kiểu gập đôi vào trong vì lý do độ bền. Nếu gập ra ngoài, màn hình sẽ tiếp xúc bên ngoài, dễ bị hư hại khi va đập hoặc rơi". Ý tưởng về điện thoại gập ba vào trong của Samsung từng xuất hiện dưới dạng nguyên mẫu trong CES 2022, được gọi là Flex S và Flex G. Flex S có cơ chế gập tương tự Huawei Mate XT, còn Flex G cho thấy thiết kế gập vào trong. Tuy nhiên, thiết bị này không có màn hình ngoài. - Danh sách những mẫu iPhone cổ điển bạn nên tránh xa trong năm 2024 Mới đây, Apple đã đưa iPhone XS Max, iPhone 6s Plus và một số biến thể Apple Watch Series 2 vào danh sách các mẫu iPhone cổ điển và lỗi thời. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ gặp khó khăn trong việc sửa chữa, bảo trì, thậm chí là đối mặt với nhiều rủi ro bảo mật khi sử dụng các thiết bị này. iPhone 15 mất giá gần 50% sau một năm? Nghiên cứu mới từ SellCell cho thấy điện thoại Samsung đang giữ giá tốt hơn, báo hiệu sự trỗi dậy mạnh mẽ của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc. Theo định nghĩa của Apple, một sản phẩm được coi là cổ điển khi nó đã bị ngừng phân phối cách đây hơn 5 năm và chưa đầy 7 năm. Mặc dù vậy, công ty vẫn cung cấp các bộ phận và dịch vụ sửa chữa cho các sản phẩm cổ điển trong tối đa 7 năm, sau khi các sản phẩm này không còn được phân phối chính thức. Trong khi đó, các sản phẩm lỗi thời là những sản phẩm đã ngừng bán hơn 7 năm. Đối với những thiết bị này, Apple ngừng cung cấp mọi dịch vụ sửa chữa phần cứng, ngoại trừ dịch vụ thay pin cho Macbook. iPhone 6 là một ví dụ về iPhone lỗi thời. Mới đây, Apple đã cập nhật lại danh sách các sản phẩm cổ điển, bổ sung iPhone XS Max (2018) và iPhone 6s Plus (2015) vào nhóm iPhone cổ điển. Mặc dù iPhone XS Max và 6s Plus vẫn được rao bán trên thị trường, nhưng với việc bị liệt vào danh sách cổ điển, người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi mua. Bởi lẽ, các thiết bị này sẽ không còn được cập nhật phần mềm, đồng nghĩa với việc dễ bị tấn công bởi các lỗ hổng bảo mật. Tương tự, táo khuyết cũng đưa tất cả các phiên bản của Apple Watch Series 2 (38 mm, 42 mm, nhôm, thép không gỉ…) vào danh sách các sản phẩm lỗi thời. - Cập nhật bảng giá iPhone 15 chính hãng VN/A mới nhất tháng 11: iPhone 15 top 1 doanh số, iPhone 15 Pro Max vẫn hot Mặc dù dòng iPhone 16 đã mở bán chính thức nhưng iPhone 15 vẫn là chiếc smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý 3/2024, cho thấy sức hút khủng của dòng iPhone được đánh giá toàn diện bậc nhất. Sau gần 2 tháng chính thức mở bán, giá iPhone 16 đang được giảm mạnh từ 1 – 3 triệu đồng tùy phiên bản, kéo theo giá bán của các dòng iPhone đời cũ cũng giảm sâu. Trong đó, iPhone 15 vẫn là dòng iPhone đời cũ được săn đón bậc nhất hiện nay. Hiện tại, iPhone 15 Pro Max vẫn là mẫu có doanh số tốt nhất dòng iPhone 15. So với iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max không thua kém quá nhiều, vẫn có khung viền titan mỏng nhẹ, màn hình lớn, hiệu năng khủng chiến mượt mọi tác vụ, camera zoom quang 5x tiên tiến và cổng sạc USB-C tiện lợi mà giá lại rẻ hơn hẳn. iPhone 15 cũng là mẫu bán chạy không kém. So với iPhone 16 có thiết kế mới với bộ camera kép xếp dọc, có vẻ thiết kế camera xếp chéo của iPhone 15 vẫn khách Việt ưa chuộng hơn. Ngoài ra, bản màu hồng của iPhone 15 cũng được đánh giá có màu sắc đẹp hơn bản màu hồng của iPhone 16 nên vẫn được rất nhiều người dùng ưu tiên lựa chọn. iPhone 15 Pro tiếp tục được nhiều khách Việt tìm mua vì giá bán cạnh tranh mà tính năng không hề thua kém iPhone 15 Pro Max. Hơn nữa, so với iPhone 16 Pro thì iPhone 15 Pro cũng không kém quá nhiều về trang bị. Năm nay, Apple đã mang đến nhiều cải tiến hơn cho phiên bản Plus, do vậy có vẻ iPhone 15 Plus không còn được đánh giá cao như thời gian trước đó. Tuy nhiên, nếu không quá quan tâm đến dòng iPhone 16 thì đây vẫn là chiếc iPhone màn to, pin trâu, giá hấp dẫn đáng trải nghiệm. - Hơn 16 triệu hành khách sử dụng vé xe buýt điện tử Việc triển khai hệ thống thẻ vé xe buýt điện tử là một trong những bước đột phá của giao thông thông công cộng Hà Nội. Với sự văn minh, hiện đại và tiện lợi, sau một năm ra mắt đã có hơn 16 triệu lượt hành khách sử dụng loại hình vé xe buýt điện tử. Từ tháng 11/2023, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội thực hiện triển khai thí điểm hệ thống vé liên thông đa phương thức cho vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) trên địa bàn thành phố. Thẻ vé điện tử là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hướng tới thành phố thông minh, đem lại nhiều lợi ích cho thành phố và người tham gia giao thông công cộng. Hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức ngoài việc thực hiện bán vé và soát vé nhanh chóng, thuận tiện còn đáp ứng các yêu cầu quản lý điều hành mạng lưới tuyến, cho phép tạo ra cơ chế vé linh hoạt để thu hút người dân sử dụng dịch vụ VTHKCC. Theo thống kê của Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội, từ tháng 11/2023 đến nay, hơn 16 triệu lượt hành khách đã sử dụng thẻ vé điện tử. Hầu hết hành khách hài lòng với loại hình vé này và mong muốn TP Hà Nội tiếp tục triển khai, mở rộng trên toàn mạng lưới giao thông công cộng. - Bức tranh vẽ bằng AI có giá 1 triệu USD AI đang thay đổi định nghĩa của người nghệ sĩ truyền thống với sự thành công liên tục tại các phiên đấu giá. Bức chân dung của nhà toán học người Anh Alan Turing do một robot vận hành bằng trí tuệ nhân tạo tạo ra, vừa được bán đấu giá vào ngày 7/11 với giá gần 1,1 triệu USD. Đây là con số đáng ngạc nhiên đối với bức tranh mà người sáng tạo ra nó không phải là một nghệ sĩ theo hướng truyền thống. Aidan Meller, sống ở ngoại ô Oxford, Anh và từng sở hữu một phòng trưng bày và cũng là người nghĩ ra ý tưởng trên. Anh đã cùng 30 người khác để hoàn thiện con robot. Trong lần xuất hiện gần nhất, robot được diện trang phục của phụ nữ với mái tóc bob cá tính, được gọi là Ai-Da. Cái tên này nhằm tôn vinh Ada Lovelace, nhà toán học thế kỷ 19 được công nhận là lập trình viên máy tính đầu tiên trên thế giới. Bức tranh mô tả Alan như một vị thần của trí tuệ nhân tạo, đã được chào bán trong buổi đấu giá nghệ thuật kỹ thuật số của Sotheby’s với giá khởi điểm 120.000-180.000 USD. Bức tranh sau đó nhận được hơn 27 lần ra giá và bán cho một người mua ẩn danh từ Mỹ.