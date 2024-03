Điểm tin công nghệ 16/3: Bộ đôi iPhone 17 và iPhone 17 Plus sẽ sở hữu màn hình 120Hz

Báo cáo này cũng đưa ra nhiều thông tin thú vị về biến động thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam. Thep đánh giá của hãng này, chiếm ưu thế trên thị trường năm 2023 vẫn là Grab, tiếp đến là Gojek, Be, FastGo, Vato...

Cơ quan trên nhấn mạnh TikTok đã không có biện pháp hiệu quả để kiểm soát nội dung trên nền tảng này, đặc biệt là những nội dung có thể đe dọa đến sự an toàn của trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương.

Theo đó, Grab đã lỗ khoảng 988 triệu USD trong quý 3/2021, từ mức 621 triệu USD trong năm 2019-2020, do các khoản phí đặc biệt và sự sụt giảm chung trong lĩnh vực gọi xe sau đợt bùng phát mới của Covid-19 trên khắp Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam.

Theo Mordor Intelligence, sự xuất hiện của Xanh SM trong năm 2023 đã tạo ra cuộc cách mạng trong ngành gọi xe công nghệ Việt Nam, làm xáo trộn thứ hạng, thị phần của các đơn vị cung cấp dịch vụ trong ngành. Cụ thể, Xanh SM đã vươn lên chiếm thị phần lớn thứ 2 thị trường vào quý 4/2023, chỉ sau hơn 7 tháng chính thức gia nhập thị trường. Đặc biệt, thị phần của Xanh SM hiện đã gấp 2 lần so với đối thủ từng nắm giữ vị trí thứ 2 thị trường trước đó là be Group (18,17% so với 9,21%).

Bên cạnh đó, mối đe dọa lớn nhất đối với Grab trong tương lai có thể đến từ Be, doanh nghiệp khẳng định rằng họ có thể thu hút hàng trăm triệu USD đầu tư Be có một con át chủ bài khác - nó được đăng ký là một dịch vụ vận tải, không chỉ là một công ty công nghệ. Điều này có thể tạo ra sự khác biệt trong việc thực hiện Nghị định mới trong tương lai.

- Tin tặc làm rung chuyển toàn bộ ngành công nghiệp bằng các cuộc tấn công vào chuỗi cung ứng công nghệ thông tin

Tin tặc đã làm rung chuyển toàn bộ ngành công nghiệp bằng các cuộc tấn công vào chuỗi cung ứng công nghệ thông tin.

Tại Paraguay, tin tặc đã đánh sập các dịch vụ trực tuyến do Bộ Ngoại giao và các công ty cung cấp.

Ở Thụy Điển, tin tặc đã làm tê liệt hệ thống biên chế và nhân sự của hơn 100 cơ quan chính phủ, bao gồm ngân hàng trung ương và quốc hội, cũng như các bệnh viện và các cơ quan khác.

Ở Mỹ, tin tặc đã đánh sập hệ thống phần mềm mà các ngân hàng lớn nhất sử dụng để xử lý giao dịch và làm tê liệt mạng lưới kết nối các nhà cung cấp dịch vụ y tế với các công ty bảo hiểm. Những cuộc tấn công đó nhằm vào EquiLend và bộ phận Change Healthcare của UnitedHealth Group, làm ảnh hưởng tiêu cực tới Phố Wall và hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ.

Những sự cố này đều xảy ra trong năm nay. Hiện tượng này ngày càng gia tăng, trong đó tội phạm mạng có động cơ tài chính đã tấn công các liên kết quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ thông tin toàn cầu, cũng như phá hủy các ngành công nghiệp và chính phủ trên toàn bộ các quốc gia.