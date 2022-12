Điểm tin công nghệ 16/12: iPhone 14 Pro Max màu tím vẫn khan hàng

Trong bài Tweet mới chia sẻ trên trang cá nhân, Elon Musk cho rằng việc xóa một số tài khoản là "điều đương nhiên" bởi chúng không có tweet và không được đăng nhập trong nhiều năm.

- Huawei Việt Nam nhận bằng khen đào tạo nhân tài ngành ICT

Tại Lễ bế mạc chương trình Hạt giống cho Tương lai - Seeds for the Future 2022 mùa thứ 7, Huawei Việt Nam đã nhận được bằng khen từ Hội Truyền thông số (VDCA) vì đã có sự đóng góp tích cực cho sự phát triển hệ thống nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài cho ngành ICT Việt Nam 2022 (ICT Best Human resource and Talent Contribution Award 2022).

Bên cạnh đó, Huawei Việt Nam cũng trao tặng chứng nhận đào tạo cho 50 sinh viên tài năng của Chương trình Hạt giống cho Tương lai, và trao giải thưởng 15.000 USD cho đội Việt Nam đạt giải Nhì tại cuộc thi Tech4Good 2021 với dự án Earlie.

Chương trình “Hạt giống cho Tương lai 2022” có sự tham gia của 50 sinh viên tài năng. Sinh viên đã có cơ hội khám phá những công nghệ mới nhất về 5G, AI, Cloud, IoT,… cùng với các chuyên gia quốc tế hàng đầu, thông qua nền tảng học tập trực tuyến Huawei iLearning X và giao lưu đa văn hóa cùng nhiều học viên đến từ ít nhất 4 quốc gia. Đồng thời, các sinh viên sẽ được mời tới tham quan trực tuyến Trung tâm Triển lãm Công nghệ Huawei và tranh tài Cuộc thi toàn cầu Tech4Good 2022 với giải thưởng lên đến hàng nghìn USD.