Điểm tin công nghệ 16/1: Apple thực hiện đợt giảm giá dòng iPhone 15 hiếm thấy ở Trung Quốc khi cạnh tranh ngày càng gay gắt

Apple đang thực hiện những đợt giảm giá iPhone hiếm thấy tại Trung Quốc, với giá bán lẻ các mẫu iPhone 15 giảm tới 500 nhân dân tệ (70 USD), trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng tăng tại thị trường smartphone lớn nhất thế giới.

Hôm 15/1/2024, trang web của Apple ở Trung Quốc cho biết rằng công ty Mỹ đã giảm giá một số mẫu iPhone tới 5%. Chương trình khuyến mãi có giới hạn thời gian, được coi là sự kiện Tết Nguyên đán, sẽ kéo dài từ ngày 18.1 đến 21.1 trước kỳ nghỉ lễ vào giữa tháng 2.

Doanh số dòng iPhone 15 của Apple kém hơn nhiều so với các mẫu iPhone trước đó ở Trung Quốc. Các đối thủ của Apple ở Trung Quốc như Huawei và Xiaomi đã cung cấp các smartphone cạnh tranh, trong khi một số công ty và cơ quan chính phủ yêu cầu nhân viên không sử dụng thiết bị Apple, tương tự như các hạn chế của chính phủ Mỹ với ứng dụng Trung Quốc với lý do an ninh.

Các nhà phân tích của ngân hàng Jefferies cho biết doanh số iPhone tại Trung Quốc đã giảm 30% trong tuần đầu tiên của năm 2024 so với cùng kỳ 2023 và giảm 3% trong cả năm ngoái. Các nhà phân tích cho rằng mức độ cạnh tranh ở Trung Quốc sẽ trở nên gay gắt hơn trong năm 2024.

Trước đây, Apple không giảm giá các mẫu iPhone mới nhất của mình trong nhiều năm. Việc giảm giá lần này đến sau khi thị trường bất ngờ khi Apple không tăng giá dòng iPhone 15 tại sự ra mắt vào tháng 9.2023.

Các nền tảng mua sắm trực tuyến Trung Quốc, gồm cả Pinduoduo, đã giảm giá iPhone 15 và iPhone 15 Pro đến 16% kể từ đầu năm 2024.

