Điểm tin công nghệ 15/6: Apple dự định chuyển 1/5 sản lượng iPhone sang quốc gia này

- Apple dự định chuyển 1/5 sản lượng iPhone sang quốc gia này

Theo báo cáo của Bank of America, nhiều khả năng Apple sẽ chuyển 1/5 sản lượng iPhone (ít nhất 18%) sang Ấn Độ vào năm tài chính 2025.

Chính phủ Ấn Độ hiện đang đẩy mạnh chương trình khuyến khích liên kết sản xuất (PLI) nhằm “thúc đẩy sản xuất trong nước, đầu tư và xuất khẩu các sản phẩm mạng, viễn thông”.

Báo cáo của Bank of America cho thấy nhiều khả năng gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Cupertino sẽ mở rộng quy mô sản xuất tại Ấn Độ. Các nguồn tin rò rỉ trước đây cũng từng đề cập đến cập đến vấn đề này.

Báo cáo tuyên bố rằng chương trình PLI cho điện thoại di động có thể giúp Ấn Độ đạt được mục tiêu tăng gấp 3 lần sản xuất trong nước lên 126 tỷ USD. Với chương trình PLI, chính phủ muốn đạt mức tăng trưởng xuất khẩu gấp 5 lần lên 55 tỷ USD vào năm tài chính 2026.

Báo cáo cho biết thêm rằng điện thoại di động chiếm 21,5% nhu cầu điện tử trong nước tại Ấn Độ. Nhu cầu này có tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) với tốc độ 15%.

- Gần 700 cuộc tấn công mạng tại Việt Nam trong tháng 5

Trong tháng 5/2023, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) ghi nhận, cảnh báo 695 cuộc tấn công mạng, tăng 39,6% so với tháng 4 và giảm 17,9% so với cùng kỳ 2022…

Thống kê từ hệ thống của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 5/2023, Trung tâm đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 695 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 39,6% so với tháng 4 năm nay giảm 17,9% so với cùng kỳ tháng 5 năm ngoái.