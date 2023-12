Điểm tin công nghệ 15/12: Vũ khí giúp iPhone 17 Pro sở hữu sức mạnh khủng khiếp

- Vũ khí giúp iPhone 17 Pro sở hữu sức mạnh khủng khiếp

TSMC đang trên đường tiến tới việc cung cấp chip 2nm cho iPhone 17 Pro mà Apple ra mắt vào năm 2025.

TSMC đang cạnh tranh với Intel và Samsung để đưa chip 2nm quan trọng đến khách hàng của họ, trong đó nhà sản xuất bán dẫn Đài Loan đang có cơ hội nhận được hợp đồng khủng từ Apple. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi TSMC đang hoạt động một cách ổn định để đưa những chip 2nm đến khách hàng trong thời gian sớm.

Hai nguồn tin cho biết, TSMC đã đưa kết quả thử nghiệm quy trình cho các nguyên mẫu N2 của mình đến các khách hàng lớn, bao gồm Apple và Nvidia. Trong khi Samsung được cho là đã cố gắng cám dỗ những khách hàng lớn như Nvidia bằng cách cung cấp các nguyên mẫu 2nm với mức giá rẻ hơn, TSMC lại có lợi thế ở một số khía cạnh.

Nhà phân tích James Lim của Dalton Investments cho biết Samsung coi 2nm là công cụ giúp thay đổi cuộc chơi. Tuy nhiên, giới công nghệ vẫn đặt ra nghi vấn về khả năng vượt mặt TSMC của công ty Hàn Quốc. Một phần do TSMC đã làm việc ở cấp độ 3nm, bao gồm chip A17 Pro trong dòng iPhone 15 Pro. Trong khi đó, Samsung đang phải vật lộn với tỷ lệ sản lượng thấp đối với chip 3nm, chỉ ở mức 60%.

TSMC từng cho biết họ đang nghiên cứu sản xuất hàng loạt chip 2nm vào năm 2025, trong đó Apple nhiều khả năng là khách hàng chính sử dụng công nghệ chip này khi ra mắt. TSMC tin rằng 2nm sẽ là công nghệ tiên tiến nhất trong ngành, cả về mật độ và hiệu quả năng lượng khi nó được giới thiệu.

Nếu việc sản xuất hàng loạt được tiến hành vào năm 2025, nó sẽ cho phép Apple sử dụng công nghệ này cho thế hệ chip phát hành năm đó, có thể đặt tên là A19. Về lý thuyết, nó sẽ được cung cấp cho dòng iPhone 17 Pro ra mắt cùng năm, trừ khi Apple thay đổi chiến lược phát hành chip của mình.

- Tổng kết cuộc thi an toàn thông tin quốc tế ISITDTU CTF 2023

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã bảo trợ Trường Đại học Duy Tân tổ chức thành công vòng Chung kết Cuộc thi An toàn thông tin quốc tế ISITDTU CTF 2023.

Sự kiện là sân chơi dành cho tất cả các thí sinh Việt Nam và quốc tế, tạo điều kiện giao lưu học hỏi cùng phát triển lĩnh vực an toàn thông tin mạng, chung tay xây dựng không gian mạng an toàn và lành mạnh. Năm 2023, có tổng cộng 257 đội trên khắp thế giới đăng ký tham gia dự thi (tăng hơn 50% so với năm 2022) và qua vòng loại đã chọn ra được 13 đội xuất sắc nhất tham dự Vòng Chung kết.