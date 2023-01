Điểm tin công nghệ 15/1: Apple bị cáo buộc 'vi phạm có hệ thống' quyền riêng tư của người dùng

Số liệu thống kê mới được Cục An toàn thông tin cũng cho thấy, trong tháng 12/2022, hệ thống kỹ thuật của NCSC đã ghi nhận có 1.769 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Từ dữ liệu các đơn vị chia sẻ và hệ thống kỹ thuật của Cục An toàn thông tin, trong tháng cuối cùng của năm 2022, NCSC đã ghi nhận 479.137 địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong mạng botnet (mạng máy tính ma – PV), giảm 0,004 % so với tháng 11/2022. Trong đó, số địa chỉ IP của các cơ quan, tổ chức nhà nước nằm trong mạng máy tính ma là 189, gồm 14 địa chỉ IP của các bộ, ngành và 175 địa chỉ IP của các tỉnh, thành phố.

Các hồ sơ được Trung tâm Tư pháp Brennan thu thập và chia sẻ với The Guardian chỉ ra các dịch vụ của Voyager cho phép theo dõi và điều tra mọi người bằng cách xây dựng cuộc sống kỹ thuật số và đặt ra các giả định về hoạt động của họ, bao gồm mạng lưới bạn bè.

Đơn kiện được trình lên Tòa án liên bang California (Mỹ) hôm 12/1 yêu cầu thẩm phán ban lệnh cấm vĩnh viễn đối với Voyager Labs trên các trang web của Meta. Trước đó, tờ The Guardian tiến hành cuộc điều tra cho thấy doanh nghiệp này tuyên bố có thể dùng thông tin mạng xã hội để dự đoán ai sẽ phạm tội trong tương lai.

Để đảm bảo an toàn hệ thống, Cục An toàn thông tin đã đề nghị các đơn vị chuyên trách về CNTT, an toàn thông tin tại cơ quan, tổ chức phối hợp thực hiện rà soát xác định và tiến hành vá các lỗi trên hệ thống.

- SpaceX lên kế hoạch cung cấp dịch vụ Starlink ở Hàn Quốc

Các nguồn tin ngày 13/1 cho biết công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã đệ đơn xin đăng ký kinh doanh với chính quyền Hàn Quốc để có thể triển khai dịch vụ Internet qua vệ tinh có tên Starlink.

Ngoài ra, SpaceX cũng sẽ lập công ty đại diện ở Hàn Quốc để hoàn tất quá trình xin đăng ký kinh doanh.

Năm ngoái, SpaceX đã phóng thành công thêm 46 vệ tinh Internet Starlink lên quỹ đạo.