Điểm tin công nghệ 14/5: Facebook Messenger dừng hỗ trợ Apple Watch từ ngày 31/5

- Facebook Messenger dừng hỗ trợ Apple Watch từ ngày 31/5

Meta xác nhận sẽ dừng việc phát triển ứng dụng Facebook Messenger cho Apple Watch.

Động thái mới diễn ra sau khi một số người dùng phản ánh nhận được cảnh báo về việc Facebook Messenger sắp dừng hoạt động, dù cả Meta và Facebook ở thời điểm đó đều không có thông báo cụ thể nào.

Ứng dụng Facebook Messenger trên Apple Watch được giới thiệu lần đầu vào năm 2015, cho phép người dùng phản hồi các tin nhắn tới bằng âm thanh, biểu tượng cảm xúc… nhưng không có lựa chọn văn bản.

Theo công ty mẹ của mạng xã hội Facebook, kể từ ngày 31/5, người dùng vẫn có thể nhận được thông báo trên Apple Watch khi tin nhắn Facebook Messenger gửi tới, nhưng sẽ không thể hồi đáp. Thay vào đó, họ buộc phải dùng ứng dụng Messenger trên iPhone, máy tính để bàn cũng như thông qua các trình duyệt.

Lý do của việc loại bỏ Facebook Messenger trên Apple Watch không được công bố cụ thể, nhưng theo một phát ngôn viên của Meta, hiện Facebook đang tập trung phát triển cơ chế mã hoá thông tin đầu - cuối trên ba nền tảng nêu trên, đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng. Do đó, nhiều ý kiến từ giới chuyên môn nhận định việc "để ngỏ" luồng thông tin từ Apple Watch có thể tạo ra lỗ hổng bảo mật.