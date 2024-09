Điểm tin Công nghệ 13/9: Lý do chính khiến dòng iPhone 16 trở nên đáng mua

Apple vừa đặt dấu chấm hết cho linh kiện lô, màn hình ‘bóc máy’; Galaxy S25 Ultra được hỗ trợ kết nối vệ tinh - Lý do chính khiến dòng iPhone 16 trở nên đáng mua Năm nay, tất cả các mẫu iPhone 16 đều có chung tính năng này, hấp dẫn nhiều người dùng nâng cấp. Apple chưa bao giờ công khai dung lượng RAM của iPhone. Do đó, công chúng thường phải chờ đến khi có các video tháo rời để xác nhận dung lượng cụ thể. Theo một báo cáo mới từ MacRumors hợp tác với iSWUpdates, cả bốn mẫu iPhone 16 đều có dung lượng RAM 8GB. Điều đó có nghĩa là iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max vẫn giữ nguyên dung lượng RAM như các thế hệ trước, iPhone 16 và iPhone 16 Plus có dung lượng RAM lớn hơn iPhone 15 và iPhone 15 Plus khoảng 2GB. Đây cũng là lý do khiến bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus không có bộ tính năng Apple Intelligence trong khi iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ có. - Apple vừa đặt dấu chấm hết cho linh kiện lô, màn hình ‘bóc máy’ Bản cập nhật iOS 18 RC vào sáng nay đưa tính năng Trợ lý Sửa chữa lên iPhone. Từ nay, linh kiện sẽ được gắn với tài khoản Apple của người dùng, bị khóa khi lắp sang máy khác. Hồi tháng 4, Apple công bố chính sách mới với quy trình sửa chữa với linh kiện chính hãng qua sử dụng. Công ty loại bỏ các thông báo linh kiện thay thế trên máy, áp dụng một quy trình kiểm định mới, được thực hiện để xác nhận từng phần có đáp ứng đủ tiêu chuẩn hay không. “Bắt đầu với một số mẫu iPhone vào cuối năm nay, quy trình được thiết kế để duy trì quyền riêng tư, bảo mật và an toàn của người dùng. Linh kiện Apple chính hãng qua sử dụng giờ đây có đầy đủ chức năng và bảo mật như hàng mới, nhờ quá trình hiệu chỉnh ban đầu tương tự lúc xuất xưởng”, Apple cho biết. Đi cùng với thay đổi này, Táo khuyết sẽ áp dụng việc Khóa Kích hoạt với linh kiện, tương tự tính năng báo mất của nguyên chiếc iPhone. Việc này nhằm chặn hành vi tháo rời máy, đánh cắp linh kiện. - ViFi: giải pháp ai tạo sinh toàn diện cho ngành tài chính - ngân hàng - bảo hiểm Công ty Cổ phần VinBigdata (Tập đoàn Vingroup) vừa ra mắt ViFi - Bộ giải pháp AI tạo sinh toàn diện dành riêng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm (BFSI). ViFi là công cụ hữu ích nhằm giúp doanh nghiệp có những bước đột phá trong vận hành, thúc đẩy hiệu quả kinh doanh cũng như nâng tầm trải nghiệm khách hàng trong thời đại số. Bộ giải pháp ViFi bao gồm: Trợ lý ảo Tài chính, Trợ lý ảo Ngân hàng, Trợ lý ảo Bảo hiểm và Trợ lý ảo Nội bộ. Những trợ lý ảo có thể hỗ trợ đa dạng tác vụ, linh hoạt theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, tư vấn bán hàng, marketing, xử lý sự cố đồng thời chăm sóc khách hàng, tuyển dụng hay giải đáp thắc mắc về các quy định, quy chế... Khác biệt so với các giải pháp hiện có, bộ giải pháp ViFi được tùy chỉnh để giải quyết hiệu quả các bài toán của doanh nghiệp trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm tiêu biểu như: Tự động hóa quy trình vận hành, Tích hợp hệ thống nội bộ, Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, và Quản lý dữ liệu thông minh. ViFi cũng tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và bảo mật dữ liệu như NIST, iBeta, GDPR, PCI DSS, ISO 27001... Cụ thể, công nghệ sinh trắc học giọng nói ứng dụng trong bộ giải pháp ViFi đáp ứng các tiêu chí đánh giá của NIST (Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19795-1 và 19795-2. Trong khi đó, công nghệ chống giả mạo khuôn mặt đạt chứng chỉ của iBeta (thành viên Liên minh Xác thực trực tuyến thế giới FIDO Alliance) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 30107-3. - Galaxy S25 Ultra được hỗ trợ kết nối vệ tinh Galaxy S25 Ultra sẽ ra mắt vào Quý I/2025 với hỗ trợ kết nối vệ tinh. Theo đó, nguồn tin đến từ trang Sammobile vừa tiết lộ thông tin cho biết Galaxy S25 Ultra vừa được cơ quan 3C của Trung Quốc phê duyệt. Trung tâm chứng nhận chất lượng của Trung Quốc đã chứng nhận thiết bị của Samsung với số model SM- S9380. Hiện, số model của S24 Ultra là SM-S9280 nên giới phân tích cho rằng SM-S9380 có thể là S25 Ultra. Theo chứng nhận, S25 Ultra là "thiết bị đầu cuối di động vệ tinh". Thuật ngữ này cho thấy mẫu flagship mới của Samsung sẽ có kết nối vệ tinh tương tự trên iPhone, cho phép người dùng kết nối với các dịch vụ khẩn cấp ngay cả từ những khu vực không có mạng. Nếu tin đồn là đúng thì đây sẽ là smartphone đầu tiên có kết nối vệ tinh. Nguồn tin cũng tiết lộ model kế nhiệm S24 Ultra sẽ hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W tương tự các model tiền nhiệm. Gần đây, leaker Digital Chat Station vừa đăng tải hình ảnh render của Samsung S25 Ultra. Theo đó, máy có thiết kế phẳng hoàn toàn- đây là một sự thay đổi lớn về thiết kế khi flagship Galaxy sắp ra mắt có thể trông giống với các thiết bị Meizu gần đây với cạnh phẳng và các góc hơi bo tròn hơn so với S24 Ultra. - 586.000 người đăng trạng thái an toàn qua Zalo SOS Nhờ tính năng Zalo SOS, hơn nửa triệu người dân tại các tỉnh thành phía Bắc chịu ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi có thể cập nhật tình hình để người thân và gia đình yên tâm. Nhằm hỗ trợ người dân các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi, Zalo đã mở tính năng Zalo SOS từ ngày 7/9. Ngay trên cửa sổ tin nhắn, người dùng sẽ thấy tính năng Zalo SOS. Tại đây, người dùng có hai lựa chọn “Chia sẻ tình trạng" và “Yêu cầu hỗ trợ". Với tính năng “Chia sẻ tình trạng", người dân ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ có thể đăng trạng thái với hai lựa chọn “Tôi an toàn" và “Tôi gặp khó khăn" cùng việc chia sẻ tình hình cụ thể. Số liệu thống kê đến ngày 10/9 ghi nhận 586.000 người đăng trạng thái an toàn. Tính năng “Kết nối cứu trợ” giúp người dân kêu gọi cứu trợ trong tình huống khẩn cấp. Tính năng “Liên hệ khẩn cấp” cung cấp danh sách các đường dây nóng tại những địa phương chịu ảnh hưởng bởi siêu bão. Trước tình hình phức tạp của mưa lũ, thống kê cho thấy đến hết ngày 10/09, đã có 72.000 người kết nối cứu trợ và 36.400 người liên hệ khẩn cấp. - Apple phát hành iOS 18.1 beta 3 Mới đây, Apple phát hành iOS 18.1 Beta 3 cho các mẫu iPhone 16 mới ra mắt. Tại sự kiện "It's Glowtime" vừa mới tổ chức, Apple đã trình làng dòng sản phẩm iPhone 16 series mới. Trước khi chính thức mở bán dòng sản phẩm mới, nhà Táo đã tung ra bản beta 3 của iOS 18 cho các thiết bị này. Trước đó, cuối tháng 8, iOS 18.1 beta 3 đã được phát hành cho mẫu iPhone 15 Pro, nhưng hiện đã có phiên bản dành cho mẫu iPhone 16. Phần mềm mới có số bản dựng là 22B5034o, tăng so với phiên bản 1B5034e được phát hành cho các thiết bị khác. iOS 18.1 mang tới các tính năng đầu tiên của Apple Intelligence như: Writing Tools, Reduce Interruptions, tóm tắt thông báo... và dự kiến vào tháng 10 sẽ được phát hành chính thức. Phiên bản ra mắt đầu tiên của iOS 18 sẽ không có tính năng nào của Apple Intelligence. Điều này có nghĩa là những người hiện đang chạy iOS 18.1 trên iPhone 15 Pro sẽ có thể chuyển bản sao lưu iCloud của họ khi iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max được mở bán. Phiên bản iOS 18 sẽ được phát hành vào ngày 16/9 tới đây, nhưng quá trình thử nghiệm beta của iOS 18.1 sẽ tiếp tục trong nhiều tuần nữa.