Điểm tin Công nghệ 13/7: Tin vui với người hay chê iPhone sạc chậm

Nhưng Trung Quốc, thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, không thật sự là một thị trường thuận lợi với Samsung trong vài năm qua. Thị phần điện thoại thông minh của hãng này hiện chỉ chiếm dưới 1% khi các công ty địa phương như Huawei thống trị.

Samsung đã cố gắng trong nhiều năm để cải tổ chiến lược của mình tại Trung Quốc nhưng không mấy thành công. Giờ đây, gã khổng lồ công nghệ này hy vọng AI sẽ có thể cung cấp cho họ các tính năng mà điện thoại thông minh của họ cần để thu hút người dùng Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn CNBC, ông TM Roh, người đứng đầu bộ phận kinh doanh di động của Samsung, chia sẻ: “Chúng tôi đang phát triển và sẽ phát triển đặc biệt các khả năng AI của Galaxy cho thị trường đó”.

- Google: Đã có hơn 5,6 tỷ lượt tải các game, ứng dụng tại Việt Nam

Việt Nam giữ vững danh hiệu "Thị trường phát triển ứng dụng nhanh nhất thế giới".

Google vừa tổ chức sự kiện "Think Apps: Kiến tạo Tương Lai, cùng Google AI", quy tụ hơn 350 nhà phát triển ứng dụng và sáng tạo game trong nước và khu vực. Dựa trên thành công của sự kiện thường niên Think Games và Think Apps từ 2021, chương trình năm nay đặc biệt nhấn mạnh vào việc hỗ trợ các nhà phát triển trò chơi và ứng dụng Việt Nam tận dụng AI để thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo.

Theo Google, ngành công nghiệp phát triển ứng dụng và trò chơi tại Việt Nam vẫn duy trì vị thế ấn tượng, đứng thứ 4 toàn cầu liên tục trong 2 năm qua, theo báo cáo của data.ai 2023. Xếp hạng này của Việt Nam được khẳng định nhờ tỷ lệ tăng trưởng vượt bậc - tăng 34% tổng lượt tải ứng dụng, vượt mốc 5,6 tỷ lượt tải.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng giữ vững danh hiệu "Thị trường phát triển ứng dụng nhanh nhất thế giới" với số lượt tải tăng ấn tượng - tăng 40% mỗi năm trong suốt 5 năm qua. Xu hướng này tiếp tục diễn ra trong năm 2023, với mức tăng vọt vượt 1,1 tỷ lượt tải, tương đương với 10.708 ứng dụng "Made-in-Vietnam" được tải xuống mỗi phút. Có 4 nhà phát triển đã phá vỡ mức tăng trưởng 100 triệu lượt tải xuống trong năm 2023, bao gồm ABI, Bravestars, Higame và iKame.