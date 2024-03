Điểm tin công nghệ 13/3: Apple công bố bảng giá thu iPhone cũ 2024

"Chúng tôi tin rằng công nghệ Web3 có tiềm năng thay đổi cuộc sống và thúc đẩy tài chính toàn diện trên quy mô toàn cầu. Bằng cách hợp tác với Jambo, chúng tôi đang thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ này ở các thị trường mới nổi, nơi khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính truyền thống có thể bị hạn chế", Lê Thanh, đồng sáng lập Ninety Eight cho hay.

Với JamboPhone tích hợp Coin98 Super Wallet, Ninety Eight kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phổ cập các ứng dụng blockchain và các ứng dụng phi tập trung (Dapps) cho đa số người dùng. Để làm được điều đó, smartphone Web3 cần có mức giá dễ tiếp cận, smartphone Jumbo dự kiến sẽ có giá 99 USD, tương đương 2,5 triệu đồng.

Startup Blockchain Việt Nam, Ninety Eight thông báo đã hợp tác với Jambo, để ra mắt thế hệ smartphone mới, tích hợp sẵn ví Web3, giá từ 2,5 triệu đồng.

Bản cập nhật này là một bước tiến đáng kể cho Google Maps trên Android. Nhờ tận dụng công nghệ FOP, Google Maps sẽ cung cấp thông tin định hướng chính xác hơn, giúp người dùng di chuyển dễ dàng và hiệu quả hơn.

- Toàn bộ thông tin đã rò rỉ về Galaxy Z Fold6

Samsung sắp sửa trình làng điện thoại gập tiếp theo với tên gọi Galaxy Z Fold6 với nhiều thay đổi ấn tượng.

Theo một số nguồn tin model tương lai sẽ có thân máy mỏng hơn và màn hình rộng hơn so với Galaxy Z Fold5 đặc biệt là khi gập lại.

Theo một báo cáo trước đó khẳng định điện thoại sẽ chỉ mỏng 11mm và đây sẽ là điện thoại màn hình gập mỏng nhất của hãng. Dự kiến, Z Fold 6 sẽ mang tới những trải nghiệm tuyệt vời với màn hình ngoài 6,4 inch.

Các rò rỉ mới cho thấy điện thoại Z Fold6 sẽ áp dụng thiết kế bản lề mới, kết hợp với bản lề nhỏ giọt cải tiến. Theo các bằng sáng chế thì thiết bị này sẽ có bản lề chuyên dụng với thiết kế mỏng và rộng hơn. Điều này kỳ vọng sẽ mang tới trải nghiệm khác biệt so với các sản phẩm thế hệ trước.

Theo GalaxyClub, Samsung đang thử nghiệm camera chính 50MP cho Z Fold6. Bên cạnh đó thì Samsung có thể sẽ sử dụng máy ảnh siêu rộng 12MP cho Z Fold6. Máy cũng được đồn đại là sở hữu máy ảnh selfie 10 MP ở màn hình phụ, camera 4MP ẩn dưới màn hình chính.

Hiện, điện thoại màn hình gập Samsung là thiết bị có thiết kế dày nhất trong số các sản phẩm màn hình gập trên thị trường phổ thông. Nếu so sánh thì Z Fold5 có độ dày 13.4mm trong khi Huawei Mate X3 là 11.8mm và Xiaomi Mix Fold 3 là 10.9mm. Điều này khiến nó cồng kềnh hơn một số sản phẩm cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Z Fold 5 nặng 253g, trong khi Honor Magic V2 chỉ có 237g. Tuy nhiên, con số này sẽ được samsung cải thiện khi theo các nguồn tin, Z Fold6 nguyên mẫu nặng 250g, phiên bản bán lẻ sẽ nặng 248g.

Mới đây, những bức ảnh về pin Galaxy Z Fold 6 đã hé lộ trên mạng. Cơ quan quản lý Hàn Quốc đã chứng nhận loại pin mới do Công ty bán dẫn ITM tại Việt Nam sản xuất. mẫu pin được tìm thấy tại Trung tâm An ninh Hàn Quốc là EB-BF957ABY-L. Các báo cáo đã xác nhận rằng viên pin sẽ đặt trong túi dính có mấu kéo.

Dòng Samsung Galxay Z Fold trước đây có pin không thể tháo rời. Tuy nhiên, theo báo cáo thì có vẻ như Samsung sẽ thử thiết kế pin có thể tháo rời để người dùng dễ dàng thay pin mới.

Dung lượng của thế hệ điện thoại mới ước tính tăng 5%. Hiện tại dung lượng của Fold5 là 4400mAh. Điều này có nghĩa là dung lượng của Z Fold6 sẽ rơi vào khoảng 4600 mAh.

- Năm 2023, Mỹ thiệt hại 12,5 tỷ USD vì tội phạm mạng

Thiệt hại do tội phạm mạng gây ra tại Mỹ trong năm 2023 đạt kỷ lục 12,5 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2022.

The Information dẫn báo cáo mới đây của Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet (IC3) thuộc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) năm 2023 cho biết, thiệt hại do tội phạm mạng gây ra tăng 22% so với năm 2022, đạt kỷ lục 12,5 tỷ USD.

Báo cáo cũng cho biết, số lượng khiếu nại liên quan gửi đến FBI năm 2023 đạt 880.000, tăng 10% so với năm trước đó. Độ tuổi nộp đơn nhiều nhất là trên 60, cho thấy những người cao tuổi dễ bị tổn thương thế nào trước tội phạm mạng.

Điều này cho thấy xu hướng đáng lo ngại từ năm 2019, khi cả số lượng khiếu nại và thiệt hại tăng hàng năm. Trong năm ngoái, các loại tội phạm mạng gia tăng bao gồm lừa đảo hỗ trợ công nghệ, trong khi lừa đảo (phishing), xâm phạm dữ liệu cá nhân... giảm nhẹ.

Báo cáo của IC3 cũng nêu 4 loại hình tội phạm mạng có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây gồm xâm phạm email doanh nghiệp (BEC), gian lận đầu tư, mã độc tống tiền (ransomware) và lừa đảo chăm sóc khách hàng bằng cách mạo danh cơ quan quản lý, tổ chức tại Mỹ.

Trong đó, gian lận đầu tư là loại tội phạm mạng gây tổn thất nặng nề nhất. Trong năm 2023, gian lận đầu tư tăng 38%, gây thiệt hại 4,57 tỷ USD, chủ yếu do lừa đảo tiền mã hóa tăng nhanh. Ngoài ra, năm 2023, có đến 21.489 đơn khiếu nại liên quan đến BEC với tổng số tiền bị mất hơn 2,9 tỷ USD.

FBI ghi nhận 2.825 đơn khiếu nại liên quan đến ransomware, ảnh hưởng đến các lĩnh vực hạ tầng quan trọng như y tế, sản xuất, chính phủ, công nghệ thông tin. Tổng số tiền thiệt hại ước tính vượt 59,6 triệu USD. Cuối cùng, lừa đảo chăm sóc khách hàng, mạo danh chính phủ gây thất thoát hơn 1,3 tỷ USD.