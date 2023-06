Điểm tin công nghệ 12/6: Sau 6 năm, Apple mới làm điều này cho người dùng iPhone tại Mỹ

Nguồn tin từ EVNNPC cho biết gần đây người dân đã phản ánh về các số điện thoại như 0765607491, 0768721825, +1386684040599 gọi đến khách hàng, mạo danh là nhân viên của Tổng Công ty Điện lực hoặc từ Trung tâm chăm sóc khách hàng để thông báo cho khách hàng về việc hợp đồng của khách hàng sẽ bị tạm ngừng cung cấp điện sau 2 tiếng nữa, sau đó khách hàng gọi lại thì kẻ gian đã khai thác thông tin định danh và số điện thoại của khách hàng nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo thu tiền điện.

EVNNPC khuyến cáo khách hàng không gọi lại số máy lạ liên quan đến sử dụng điện. Khi có lịch tạm ngừng cung cấp điện hoặc thông báo tiền điện, Điện lực đều thông báo đến khách hàng qua tin nhắn sms/Zalo hoặc văn bản đến số điện thoại hoặc email khách hàng đã đăng ký với ngành điện qua Hợp đồng mua bán điện.

Ngoài ra, trong thời gian gần đây, trên Internet xuất hiện nhiều website giả mạo Điện lực Quảng Ninh, Điện lực Bắc Giang... thông báo không chính xác về lịch cắt điện, gây dư luận không tốt trong nhân dân và các doanh nghiệp. Các website này có đường link là https://lichcupdien.org/lich-c...; http://blogdao.net; https://lichcatdien.com/;...

Đặc biệt website https://lichcatdien.com/ này được mô tả là công cụ tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện ở các tỉnh, thành phố Việt Nam, nhưng không có thông tin đơn vị quản lý, giấy phép hoạt động.

EVNNPC khẳng định trang website tại các địa chỉ trên hoàn toàn không phải của EVNNPC cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

- Nvidia ra mắt siêu chip “Grace Hopper”, kết hợp cả bộ xử lý trung tâm CPU và xử lý đồ họa GPU

Nvidia, nhà sản xuất chip cho sự bùng nổ những mô hình AI, giới thiệu chip CPU-GPU Grace Hopper, dự báo một đợt bùng nổ thế hệ tiếp theo các ứng dụng mô hình AI mới và chatbot AI.

Đơn vị xử lý đồ họa (GPU) do Nvida phát triển, được thiết kế để tăng tốc kết xuất đồ họa trong trò chơi trên máy tính, có sức mạnh tính toán lớn hơn so với chip của đơn vị xử lý trung tâm (CPU). Vì GPU có thể thực hiện nhiều phép tính song song so với CPU nên các công ty công nghệ bắt đầu sử dụng GPU để huấn luyện những mô hình AI đang phát triển.