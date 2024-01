Điểm tin công nghệ 12/1: ‘X của Elon Musk sa thải hơn 1.000 nhân viên kiểm duyệt và ngăn chặn nội dung có hại’

Trước đây, Ủy ban An toàn Điện tử của Úc cho biết việc Elon Musk tiếp quản X (trước đây gọi là Twitter) trùng với đợt gia tăng "mức độ độc hại và thù hận" trên nền tảng. Những tháng gần đây, cơ quan quản lý đã tập trung vào X.

Sử dụng Đạo luật An toàn Trực tuyến mang tính đột phá của Úc, Ủy ban An toàn Điện tử đã thu được thông tin chi tiết về các kỹ sư phần mềm, người kiểm duyệt nội dung và các nhân viên an toàn khác làm việc tại X.

Ủy viên ủy ban Julie Inman Grant, cựu nhân viên Twitter, cho biết đây là lần đầu tiên những số liệu này được công khai.

- Microsoft và OpenAI vào "tầm ngắm" của EU

EU và Vương quốc Anh lo ngại thỏa thuận hợp tác và khoản đầu tư của Microsoft vào OpenAI có thể gây phương hại đến cạnh tranh và người tiêu dùng.

Ủy ban Châu Âu và Cơ quan Giám sát cạnh tranh và Thị trường Anh (CMA) lo ngại rằng thỏa thuận hợp tác và khoản đầu tư khổng lồ của Microsoft vào OpenAI có thể gây hại đến cạnh tranh và người tiêu dùng.