Điểm tin công nghệ 11/12: Apple vừa mất nhân sự quan trọng

Hiện vẫn chưa có thông tin nào về lý do Meta bỏ tính năng giao tiếp giữa nhiều nền tảng. Nhiều suy đoán đưa ra : Một là có thể liên quan tới Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của Liên minh Châu Âu, hai là hãng chuẩn bị giới thiệu tính năng nhắn tin giữa 3 nền tảng (Facebook, WhatsApp và Instagram).

Cũng giống như chính sách mã hóa tin nhắn trên Facebook, sắp tới Meta cũng sẽ mã hóa tin nhắn trên Instagram (dự kiến đầu năm 2024).

- Meta mới phát hành bộ công cụ nguồn mở bảo đảm an toàn AI

Dự án Purple Llama của Meta nhằm mục đích tạo ra bộ công cụ nguồn mở giúp các nhà phát triển xây dựng các mô hình AI tạo sinh một cách có trách nhiệm.

Meta đã giới thiệu Purple Llama, một dự án dành riêng cho việc tạo ra các công cụ nguồn mở để các nhà phát triển đánh giá và nâng cao độ tin cậy và an toàn của các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh trước khi chúng được đưa vào sử dụng.

Meta nhấn mạnh sự cần thiết của những nỗ lực hợp tác trong việc đảm bảo an toàn cho AI, đồng thời cho rằng các thách thức về AI không thể được giải quyết một cách biệt lập.

Công ty cho biết mục tiêu của Purple Llama là thiết lập một nền tảng chung để phát triển AI tạo sinh an toàn hơn khi mối lo ngại ngày càng tăng về các mô hình ngôn ngữ lớn và các công nghệ AI khác.

Gareth Lindahl-Wise, Giám đốc An ninh thông tin tại Công ty an ninh mạng Ontinue, gọi Purple Llama là “một bước đi tích cực và chủ động” hướng tới công nghệ AI an toàn hơn.