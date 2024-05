Điểm tin công nghệ 10/5: iPad Pro M4, sản phẩm mỏng nhất Apple từng sản xuất sẽ về Việt Nam vào tháng 6

- Mini App của Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút 18.000 người dùng chỉ sau 12 ngày triển khai trên Zalo

Sau 12 ngày triển khai mini app trên Zalo, BR-VT Smart của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận gần 18.000 người dùng mới và 22.000 lượt truy cập. Đây là thành tích ấn tượng đối với một mini app mới trên nền tảng Zalo.

Nhờ vào sự hữu ích của tính năng và việc sử dụng đơn giản với mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, mini app BR-VT Smart trên Zalo đã ngay lập tức được hưởng ứng từ phía người dân. Người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truy cập và sử dụng ngay từ thời điểm mini app vừa ra mắt.

Theo đó, từ ngày 25/4 - 07/5, đã có khoảng 18,000 người dùng mini app BR-VT Smart, tạo ra gần 22,000 lượt truy cập. So sánh lượt truy cập với lượng người dùng cho thấy, có hơn 4,000 người dùng quan tâm và quay lại sử dụng các tính năng của mini app BR-VT Smart trên Zalo, trong đó, thông tin từ đại diện Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ, “Tra cứu hồ sơ” là tính năng được người dân ưu tiên sử dụng.

Ngày 25 tháng 4 vừa qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức ra mắt mini app “BR-VT Smart” trên nền tảng Zalo. Người dân chỉ cần nhập từ khóa “BR-VT Smart” trên thanh tìm kiếm, sau đó chọn mini app “BR-VT Smart” tại phần hiển thị kết quả là có thể sử dụng các tiện ích, tính năng cần thiết hoặc cập nhật tin tức tại địa phương.

Mô hình mini app BR-VT Smart trên nền tảng Zalo được đồng bộ và tích hợp 100% các tính năng dịch vụ công vốn có trên native app như: nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu hồ sơ trực tiếp trên mini app, thanh toán trực tuyến và đường dây nóng tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng mở rộng các tiện ích về hành chính công trên Zalo Mini App như: Hiến kế phát triển tỉnh, lịch tiếp công dân, thông tin quy hoạch, thông tin đất đai, lịch cúp điện và thông tin việc làm.

- Máy in 3D lớn nhất thế giới

Các nhà khoa học Mỹ vừa phát triển một chiếc máy in 3D được cho là lớn nhất thế giới có thể in một ngôi nhà nguyên mẫu từ vật liệu sinh học. Chiếc máy đã mở ra triển vọng về một tương lai xanh cho ngành sản xuất.

Máy in có tên Factory of the Future 1.0, hay FOF 1.0, được thiết kế để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở và công nhân xây dựng ở Mỹ bằng cách in nhà ở trong vài ngày và sau đó có thể lắp đặt tại chỗ chỉ trong vài giờ.

BioHome3D - ngôi nhà được in bằng máy in 3D rộng 55 mét vuông có sàn, tường và mái in 3D, tất cả đều được làm từ sợi gỗ thải từ ngành công nghiệp gỗ và nhựa sinh học.

Các nhà nghiên cứu dự kiến sẽ mở rộng quy mô và xây dựng một khu dân cư in 3D bao gồm chín ngôi nhà dành cho những người vô gia cư. Máy in 3D FOF 1.0 cũng có thể ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác bao gồm quân sự, quốc phòng và đóng thuyền để có thể cắt giảm thời gian sản xuất.