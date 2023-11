Điểm tin công nghệ 10/11: Apple tạm dừng phát triển iOS 18 để tập trung sửa lỗi

Trong tháng 10/2023, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã rà soát và ghi nhận 53 trang thông tin điện tử (website) của cơ quan nhà nước thuộc 36 bộ, ngành, địa phương bị lợi dụng chèn quảng cáo có nội dung không phù hợp. Trong đó, có 22 website thuộc 12 bộ, ngành và 31 website thuộc 24 tỉnh, thành phố.

Những tệp tin được chèn vào có nội dung độc hại, quảng cáo không phù hợp bị đối tượng xấu cài cắm, chèn vào website cơ quan nhà nước xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google. Khi người dùng nhấn vào, website sẽ tự động chuyển hướng hiển thị nội dung khác. Điều này sẽ trở nên nguy hiểm và nghiêm trọng nếu website bị lợi dụng để đăng tải, phát tán những nội dung xấu độc, xuyên tạc về chủ quyền, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực tế, tình trạng này đã diễn ra từ lâu. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thông tin mạng, từ cuối năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông nhiều lần đã cảnh báo diện rộng về tình trạng website có tên miền “.gov.vn” bị chèn, cài những quảng cáo không phù hợp. Đáng lưu ý, khi nhận cảnh báo, các cơ quan, đơn vị đã xử lý nhưng vẫn còn tình trạng xử lý chưa chính xác hoặc chưa triệt để. Chưa kể, một số đơn vị, địa phương nhận được cảnh báo, tuy nhiên, không hoặc chưa đủ năng lực, nguồn lực để có thể xử lý vấn đề.

Đại diện Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin cho biết, nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng website cơ quan nhà nước bị lợi dụng chèn nội dung quảng cáo không phù hợp là do tin tặc (hacker) lợi dụng các điểm yếu, lỗ hổng trên máy chủ web để xâm nhập và chỉnh sửa nội dung, chèn quảng cáo. Các đối tượng lợi dụng tính năng cho phép đăng thông tin của trang web như đăng hỏi đáp, diễn đàn, tải tập tin... để chèn thông tin.

