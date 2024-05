Điểm tin công nghệ 1/6: OpenAI vừa phá vỡ 5 nỗ lực lạm dụng mô hình AI cho hoạt động lừa đảo trên internet

Trong tuyên bố, EC cho biết việc sở hữu một nhà máy lớn, tích hợp ở châu Âu chế tạo và đóng gói các vi mạch điện tử được sản xuất bằng vật liệu silicon carbide (SiC) sẽ có “tác động tích cực rộng rãi đối với hệ sinh thái bán dẫn châu Âu”, cũng như giúp đảm bảo an ninh nguồn cung trong khu vực.

Theo Công an TP.Hà Nội, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội đã phát hiện thủ đoạn kẻ xấu sử dụng email, website, group, fanpage giả mạo các tập đoàn lớn để tuyển dụng lao động.

Cụ thể, khi ứng viên tham gia ứng tuyển, bọn chúng mời ứng viên phỏng vấn online và yêu cầu tham gia nền tảng chat dành cho doanh nghiệp là Workplace.

Sau đó, những kẻ này cung cấp số tài khoản, yêu cầu ứng viên chuyển tiền, phí ứng tuyển để tham gia vòng phỏng vấn tiếp theo hoặc nạp tiền vào các dự án an sinh xã hội rồi chiếm đoạt số tiền trên.

- Viettel kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (1/6/1989 – 1/6/2024). Tại buổi lễ, Viettel được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất theo quyết định số 439/QĐ-CTN ngày 21/5/2024.

Từ một công ty nhỏ bé chuyên làm thuê, xây lắp công trình viễn thông cột cao, với một dãy nhà cấp 4, một chiếc xe u-oát và 10 con người, sau 35 năm, Viettel đã trở thành công ty viễn thông lớn nhất Việt Nam, một Tập đoàn kinh tế quan trọng của đất nước với giá trị thương hiệu gần 9 tỷ USD, thương hiệu đứng số 1 ở Đông Nam Á, thứ 15 trên bảng xếp hạng 150 nhà mạng có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu.

Trải qua 35 năm kinh doanh, Viettel đã phát triển lĩnh vực kinh doanh ở 4 trụ chiến lược: Viễn thông trong nước và viễn thông nước ngoài, Giải pháp Công nghệ thông tin, Công nghiệp – Công nghệ cao, Logistics – Thương mại điện tử và Khác. Lũy kế trong 35 năm qua, tổng doanh thu hợp nhất của Viettel đạt trên 2,2 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 540 nghìn tỷ đồng. Viettel luôn là doanh nghiệp hàng đầu trong đóng góp cho ngân sách nhà nước, lũy kế đến nay đạt hơn 433 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, doanh thu từ hoạt động đầu tư nước ngoài đạt hơn 3 tỷ USD, duy trì tốc độ tăng trưởng cao 7 năm liên tiếp, gấp 5 lần trung bình ngành trên thế giới, đem lại nguồn thu ngoại tệ hàng năm chuyển về Việt Nam lên tới 500 triệu USD. Từ vị trí đến sau, Viettel vươn lên dẫn đầu ở 7/10 thị trường, ở cả 3 châu lục Á, Phi, Mỹ La-tinh.