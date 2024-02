Điểm tin công nghệ 1/3: Dịch vụ Internet trên trời của Elon Musk hoãn triển khai ở Việt Nam

Vừa qua, OPPO đã trình làng bản mẫu cho thế hệ kính thực tế hỗ trợ mới, OPPO Air Glass 3, tại sự kiện MWC 2024. OPPO Air Glass 3 có thể truy cập AndesGPT, mô hình ngôn ngữ lớn do OPPO tự phát triển, thông qua smartphone, mang lại trải nghiệm AI mượt mà.

Samsung Cling Band là sự kết hợp giữa điện thoại và đồng hồ thông minh. Nó được trang bị màn hình OLED lớn như một chiếc smartphone thông thường nhưng lại linh hoạt đến mức có thể quấn nó quanh cổ tay, từ đó tạo thành một chiếc đồng hồ có màn hình lớn. Samsung đã trang bị những điểm gờ trên thân máy ở cả mặt trước và mặt sau để làm cho toàn bộ thiết bị có thể uốn cong trên cổ tay.

Samsung Cling Band được trang bị cổng USB Type-C và một dải loa đơn ở phía dưới. Ngoài ra, máy còn có một camera và cảm biến nhịp tim ở mặt sau. Việc bổ sung cảm biến này giúp thiết bị có thể theo dõi nhịp tim và các chỉ số sức khỏe khác. Tuy nhiên, theo Android Headlines, người dùng có thể sẽ không thoải mái khi đeo một thiết bị lớn trên cổ tay trong thời gian dài.

Màn hình linh hoạt không chỉ có thể quấn quanh cổ tay mà còn có khả năng uốn cong để đứng vững, mang đến những trải nghiệm mới lạ cho khách tham quan và đánh dấu sự xuất hiện của thế hệ điện thoại thông minh linh hoạt.

- Viettel Cloud có thêm giải pháp an ninh từ Palo Alto

Vừa qua, tại Hội nghị Di động thế giới MWC 2024, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) - Đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Palo Alto Networks (Palo Alto) - Công ty an ninh mạng đa quốc gia của Hoa Kỳ đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển giải pháp an ninh, an toàn cho điện toán đám mây.

Viettel và Palo Alto sẽ cùng triển khai công nghệ điện toán đám mây, tập trung vào lĩnh vực an ninh mạng. Các sản phẩm dịch vụ của Palo Alto sẽ được cải tiến và đồng bộ để tích hợp thành một phần của hệ sinh thái Viettel Cloud.

Thông qua hợp tác lần này, Palo Alto chính thức trở thành doanh nghiệp thứ 6 có sản phẩm dịch vụ lớp bảo mật được tích hợp vào Viettel Cloud, bên cạnh giải pháp của các doanh nghiệp uy tín khác như Viettel Cyber Security, Cloudrity, Fortinet, F5 & Checkpoint. Qua đó, Viettel đảm bảo tư vấn và cung cấp các giải pháp phù hợp nhất, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong việc gia tăng bảo mật và bảo vệ cho “đám mây” của mình.