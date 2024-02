Điểm tin công nghệ 1/2: Các lô hàng điện thoại iPhone xuất xưởng có thể sụt giảm trong năm 2024

Bên cạnh Microsoft, công ty mẹ của Google cũng cho biết AI giúp doanh thu gia tăng. Theo báo cáo, công ty có doanh thu 86,3 tỷ USD, nhờ sự đóng góp mạnh mẽ từ nền tảng chia sẻ video YouTube và mảng điện toán đám mây. Doanh thu cả năm của Google đạt 307,4 tỷ USD, tăng 8,7% so với năm trước đó, chủ yếu nhờ quảng cáo.

Được biết, Microsoft đã đặt cược lớn vào lĩnh vực AI do nhu cầu của người dùng. Khi các đối thủ chọn cách tiếp cận thận trọng hơn thì hãng đã đầu tư vào OpenAI cũng như ứng dụng AI vào nhiều sản phẩm của mình. Chính vì thế, AI đã giúp Microsoft vượt qua Apple để trở thành công ty có vốn giá trị hóa thị trường lớn nhất thế giới với hơn 3.000 tỷ USD. Bên cạnh đó, giá cổ phiếu của hãng cũng tăng 70% so với năm trước.

Theo báo cáo, doanh thu quý IV/2023 của Microsoft đạt 62 tỷ USD (tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022) và cao hơn mức dự đoán 61,6 tỷ USD trước đó của các nhà phân tích.

Quý cuối năm 2023, Samsung ghi nhận lợi nhuận ròng chỉ đạt 2,11 tỷ USD, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, và giảm tới 34% so với quý trước đó. Lý do là nhu cầu chi tiêu khối doanh nghiệp yếu.

Năm 2023 cũng là thời điểm Apple kết thúc chuỗi 12 năm Samsung trong vai trò nhà bán điện thoại thông minh có doanh số cao nhất thế giới. Dù vậy, đây vẫn là mảng kinh doanh Samsung đạt được lợi nhuận ròng tốt trong quý IV-2023, vào khoảng 2 tỷ USD (tăng cao so với mức 1,27 tỷ USD trong quý IV-2022).

Bước sang năm 2024 với nhiều khó khăn, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới cho biết, hãng đặt hy vọng vào việc các nhà sản xuất thiết bị di động và máy tính cá nhân sẽ tăng cường đặt hàng trong bối cảnh làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng lan rộng, còn nhu cầu thay thế các máy chủ sang thế hệ mới cũng đang tăng dần.

"Vào năm 2024, mảng kinh doanh bộ nhớ của Samsung kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục phục hồi bất chấp nhiều trở ngại tiềm ẩn khác nhau, từ chính sách lãi suất cho tới các vấn đề địa chính trị", Samsung nêu rõ trong tuyên bố đưa ra ngày 31/1.

- Cảnh giác lừa đảo “khóa SIM” vì chưa chuẩn hóa thuê bao

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), lừa đảo “khóa SIM” vì chưa chuẩn hóa thuê bao là một trong số 24 hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến trên không gian mạng Việt Nam.

Các đối tượng mạo danh là cán bộ, nhân viên của cơ quan quản lý Nhà nước hoặc nhà mạng gọi điện và thông báo số điện thoại của người sử dụng sẽ bị khóa 2 chiều trong 2 tiếng với các lý do như “chưa nộp phạt”, “thuê bao sai thông tin”.

Sau khi yêu cầu cung cấp thông tin, đối tượng lừa đảo sẽ tiếp tục hướng dẫn người dùng thực hiện một số bước tiếp theo như: thực hiện các cú pháp sang tên đổi chủ thông tin số điện thoại, cú pháp chuyển hướng cuộc gọi...