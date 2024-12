Điểm tin Công nghệ 1/12: OpenAI bị kiện, có thể chịu phạt hàng tỷ USD

Chúng ta đã biết gì về iPhone 17 Pro; Danh sách thiết bị Samsung Galaxy đủ điều kiện cập nhật One UI 7 - Danh sách thiết bị Samsung Galaxy đủ điều kiện cập nhật One UI 7 One UI 7.0 sẽ đi kèm với bản cập nhật Android 15 cho điện thoại thông minh và máy tính bảng Galaxy đủ điều kiện và sẽ đến tay người dùng vào đầu năm 2025. One UI 7 là bản cập nhật phần mềm lớn tiếp theo của công ty Hàn Quốc. Đây là bản cập nhật đi kèm với việc thiết kế lại giao diện của Samsung trên Android. Có nguồn tin cho biết bản cập nhật này sẽ có bảng Cài đặt nhanh được cải tiến tách biệt với thanh thông báo, các góc tròn hơn trong giao diện người dùng, các biểu tượng mới cho ứng dụng Samsung. Mới đây, @TheGalox_ vừa tiết lộ danh sách điện thoại thông minh và máy tính bảng Galaxy được nâng cấp lên One UI 7. Theo đó hàng chục điện thoại thông minh Galaxy đủ điều kiện cập nhật phần mềm mới và hầu như mọi thiết bị chạy Android 13 sẽ nhận được bản cập nhật này. Cụ thể: smartphone gồm: Galaxy Z Fold Special Edition; Z Fold6, Z Fold5, Z Fold4, Z Fold 3; Z Flip 6, Z Flip5, Z Flip4, Z Flip3; Galaxy S24 series, Galaxy S23 series, Galaxy S22 series, Galaxy S21 series; Galaxy A73, Galaxy A55; Galaxy A54; Galaxy A53; Galaxy A35; Galaxy A34; Galaxy A33; Galaxy A25; Galaxy A24; Galaxy A23; Galaxy A16; Galaxy A15; Galaxy A14. Tablet gồm Galaxy Tab S10 series; Galaxy Tab S9 series; Galaxy Tab S9 FE series; Galaxy Tab S8 series; Galaxy Tab S6 Lite 2024& 2022; Galaxy Tab A9 series; Galaxy Tab Active5; Galaxy Tab Active4 Pro. - OpenAI bị kiện, có thể chịu phạt hàng tỷ USD Nhiều công ty truyền thông Canada đã đệ đơn khởi kiện OpenAI, khiến công ty về trí tuệ nhân tạo của Mỹ đối diện án phạt lên tới hàng tỷ USD. Trong đơn khởi kiện, các công ty truyền thông Canada cáo buộc OpenAI đang “khai thác báo chí” và làm giàu bất chính thông qua việc cung cấp thông tin từ các bài báo cho ChatGPT - ứng dụng trí tuệ nhân tạo phổ biến ra đời từ năm 2022. Tòa Thượng thẩm bang Ontario đã thụ lý đơn kiện với yêu các yêu cầu: Bồi thường thiệt hại; chia sẻ lợi nhuận mà OpenAI thu được từ việc khai thác thông tin trái phép; lệnh cấm công ty có trụ sở tại thành phố San Francisco (Mỹ) khai thác mọi nguồn tin trong tương lai. Paul Deegan, Chủ tịch News Media Canada, nhận định rằng những công ty về trí tuệ nhân tạo như OpenAI đang chiếm đoạt nội dung độc quyền và hưởng lợi từ các bên xuất bản tin tức. “Họ đang khai thác triệt để nền báo chí trong khi làm giàu một cách bất công và phi pháp”, ông Paul Deegan khẳng định. Các bên khởi kiện bao gồm: Globe and Mail, Canadian Press, CBC, Toronto Star, Metroland Media và Postmedia. Họ muốn bồi thường thiệt hại lên tới 20.000 CAD cho mỗi bài viết mà OpenAI đã khai thác. Nếu thua kiện, công ty Mỹ sẽ phải đền bù số tiền có thể lên tới hàng tỷ USD. Vụ kiện này là vụ việc mới nhất trong màn đối đầu giữa truyền thông Canada và các công ty công nghệ Mỹ, bao gồm cả những tranh cãi với Meta – công ty mẹ của Facebook. - Chúng ta đã biết gì về iPhone 17 Pro Dựa trên tin đồn, iPhone 17 Pro có thể chuyển sang khung nhôm, camera cải tiến và thu nhỏ Dynamic Island. Khung nhôm. Nguồn tin của The Information cho biết iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ chuyển sang khung nhôm. Những năm gần đây, các mẫu iPhone cấp thấp như iPhone SE, iPhone 16 sở hữu khung nhôm. Trong khi đó, dòng iPhone Pro dùng khung thép không gỉ (trước iPhone 15 Pro) và titan (iPhone 15 Pro, 16 Pro). Cụm camera lớn hơn. Cũng theo tin đồn, cụm camera sau của iPhone 17 Pro sẽ có kích thước lớn hơn. Chất liệu mặt lưng dự kiến kết hợp kính và nhôm, nửa trên bằng nhôm cho cụm camera và nửa dưới dùng kính để hỗ trợ sạc không dây. Chip xử lý mới. iPhone 17 Pro sẽ trang bị chip xử lý A19 Pro, sản xuất trên tiến trình 3 nm thế hệ thứ 3 (N3P) mới nhất của TSMC. Theo MacRumors, quy trình N3P tăng cường mật độ bóng bán dẫn trên chip so với thế hệ 2 (N3E) của chip A18. Điều này đồng nghĩa hiệu năng và mức tiết kiệm năng lượng của A19 có thể cải thiện so với bản tiền nhiệm. Chip Wi-Fi 7 tự phát triển. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, ít nhất một mẫu iPhone 17 sẽ trang bị chip Wi-Fi 7 do Apple tự phát triển. Hiện tại, iPhone 16 sử dụng chip Wi-Fi kết hợp Bluetooth do Broadcom cung cấp, nhưng thông số kỹ thuật bị giới hạn. Trong khi đó, chip của Apple sẽ trang bị thông số mới nhất. Về lý thuyết, Wi-Fi 7 hỗ trợ đồng thời băng tần 2,4/5/6 GHz với tốc độ tối đa trên 40 Gbps, gấp 4 lần so với Wi-Fi 6E. Camera trước 24 MP. Nhà phân tích Jeff Pu từ ngân hàng đầu tư Haitong cho biết toàn bộ dòng iPhone 17 sẽ trang bị camera trước 24 MP, ống kính nhựa 6 lớp. Để so sánh, camera trước của iPhone 16 dùng cảm biến 12 MP. Với độ phân giải 24 MP, thiết bị có thể chụp ảnh độ nét cao, giữ chất lượng tốt hơn khi bị cắt xén. Camera telephoto 48 MP. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán camera telephoto trên iPhone 17 Pro Max sẽ dùng cảm biến 48 MP kích thước 1/2,6 inch, cải tiến so với 12 MP 1/3,1 inch của iPhone 16 Pro. Thông tin tương tự cũng được Jeff Pu chia sẻ vào năm ngoái, cho biết cameta telephoto 48 MP được tối ưu cho chế độ quay video không gian của Vision Pro. Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là mẫu iPhone đầu tiên dùng cảm biến 48 MP cho cả 3 camera sau. RAM 12 GB. Dựa trên tin đồn, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ trang bị RAM 12 GB, cao hơn mức 8 GB trên iPhone 16 Pro. Hiện tại, Apple Intelligence cần tối thiểu 8 GB RAM để hoạt động. Do đó, cải tiến này có thể giúp Apple Intelligence hoạt động hiệu quả, tăng cường khả năng đa nhiệm trên iPhone 17 Pro. Ngoài ra, Kuo cho biết iPhone 17 Pro Max có thể dùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi kết hợp tấm than chì. Dynamic Island nhỏ hơn. Với iPhone 17 Pro Max, tin đồn cho biết sản phẩm có thể trang bị công nghệ cảm biến tiệm cận "metalens" để thu gọn kích thước Face ID, giúp lỗ khuyết Dynamic Island nhỏ hơn. Trong quá khứ, Apple từng trang bị dải khuyết trên màn hình cho iPhone X, và cũng thu nhỏ kích thước kể từ iPhone 13. - Redmi K80 và K80 Pro trình làng Mới đây, Xiaomi đã tổ chức một sự kiện để chính thức ra mắt các điện thoại Redmi K80 và K80 Pro với thiết kế cao cấp, cấu hình phần cứng mạnh mẽ cùng giá bán phải chăng. Theo đó, dòng Redmi K80 sở hữu màn hình đục lỗ hiện đại ở mặt trước, có viền bezel các cạnh khá mỏng, khung viền kim loại cao cấp và mặt lưng kính bóng bẩy trước sau. Các điện thoại sẽ có màn hình phẳng AMOLED 6.67 inch, cung cấp độ sáng tối đa lên tới 3,200 nits, tốc độ làm mới 120 Hz. K80 Pro có viền dưới hẹp, nhỏ hơn 21% so với model tiền nhiệm. Đây cũng là điện thoại Redmi đầu tiên sở hữu cảm biến vân tay siêu âm cho tốc độ nhận diện cực nhanh và ổn định. Redmi K80 Pro được cung cấp sức mạnh từ con chip Snapdragon 8 Elite, đi kèm chip chơi game D1, hệ thống tản nhiệt bơm lạnh tròn được nâng cấp với thiết kế tách hơi lỏng, giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả. Máy có Ram LPDDR5X có dung lượng lên đến 16GB và bộ nhớ trong UFS 4.0 tối đa 1TB. Smartphone này còn có chip tăng cường tín hiệu T1S, Xiaomi Xingchen Communication được nâng cấp với 19 băng tần 5G cho tín hiệu mạnh. Redmi K80 series sẽ có ống kính tele với khả năng chụp ảnh macro. Redmi K80 Pro sở hữu hệ thống 3 camera chất lượng ở mặt sau, bao hồm cảm biến chính 50MP với công nghệ chống rung quang học, đi kèm camera góc siêu rộng 32MP và máy ảnh tele 50MP với hỗ trợ zoom quang học 2.5x, có thể chụp ảnh cận cảnh ở khoảng 10 cm. Mặt trước, thiết bị sở hữu cảm biến Omnivision OV20B40 20MP để người dùng chụp ảnh selfie và video call. Mặt sau của điện thoại được cho là làm bằng kính và màu trắng có thể là một trong những màu sắc tùy chọn của nó. Redmi K80 Pro có pin silicon- carbon 6,000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 120W và sạc không dây 50W, đi kèm chip sạc nhanh Surge G3. Máy chạy hệ điều hành HyperOS 2 của Xiaomi, được xếp hạng IP68 + IP69 về khả năng chống bụi và nước. - Hơn 1 triệu người dân đăng ký tài khoản iHanoi Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội, tính đến hết ngày 31/10, số lượng người dân đăng ký tài khoản “Công dân Thủ đô số” - iHanoi đã lên hơn 1 triệu. iHanoi là kênh tương tác số nhằm thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân cùng các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ứng dụng iHanoi mang ý nghĩa chỉ cần một chạm là có thể kết nối với cơ quan chính quyền, một chạm là có thể theo dõi các tình hình tin tức mới nhất của Hà Nội và một chạm có thể sử dụng các tiện ích đô thị thông minh. Một đặc điểm quan trọng trên ứng dụng này là mỗi công dân sẽ được cấp một tài khoản số duy nhất, chỉ với một “chạm để kết nối” có thể sử dụng tất cả các ứng dụng, tiện ích, dịch vụ phát triển trên môi trường điện tử của Thủ đô.