Điểm tin công nghệ 1/12: Binance bị điều tra giao dịch Axie Infinity Shard chưa đăng ký

Đông Nam Á đã sẵn sàng cho tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ với nền kinh tế kỹ thuật số dự kiến đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2030, khi được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản mạnh mẽ bao gồm hơn 460 triệu người tiêu dùng kỹ thuật số, dân số trẻ và am hiểu công nghệ, cũng như mức độ thâm nhập internet ngày càng tăng.

Sự kiện diễn ra với các hoạt động chính là diễn đàn “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số” với sự tham gia của 500 đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành ở Trung ương; hội viên, thanh niên, sinh viên, người cao tuổi, các phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.

Tại Diễn đàn, các đại biểu sẽ được nghe các chuyên gia chia sẻ về vai trò của chuyển đổi số; tư vấn về cách thức bảo mật thông tin trên không gian mạng; vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, sinh viên trong chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng. Qua đó nâng cao nhận thức và kĩ năng của thanh niên trong chuyển đổi số, phát huy vai trò của thanh niên trong phòng chống thông tin xấu độc và hướng dẫn các đối tượng khác trong đó có người cao tuổi bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Cùng với đó là khu vực trải nghiệm tương tác với các công cụ bảo vệ an toàn trên không gian mạng do Google cung cấp, qua đó hướng dẫn người dùng thực hành kỹ năng kiểm tra bảo mật, nhận diện lừa đảo và duyệt web an toàn.

- Xiaomi ra mắt smartphone cấu hình ‘siêu khủng’, màn hình OLED, sạc 90W, giá 6,55 triệu đồng

Xiaomi Redmi K70E 5G vừa trình làng với hàng loạt ưu điểm nhưng giá chỉ từ 1.999 Nhân dân tệ (tương đương 6,55 triệu đồng).

Khách hàng mua Xiaomi Redmi K70E 5G có 3 màu sắc để lựa chọn gồm đen, xám và trắng. Giá của phiên bản RAM 12 GB/ROM 256 GB là 1.999 Nhân dân tệ (tương đương 6,55 triệu đồng). Phiên bản RAM 12 GB/ROM 512 GB là 2.199 Nhân dân tệ (7,20 triệu đồng). Cao nhất là phiên bản RAM 16 GB/ROM 1 TB với giá 2.599 Nhân dân tệ (8,51 triệu đồng).

Cung cấp sức mạnh cho Xiaomi Redmi K70E 5G là bộ vi xử lý Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) lõi 8 với tốc độ tối đa 3,35 GHz, GPU Mali G615-MC6. RAM LPDDR5x kết hợp cùng bộ nhớ trong UFS 4.0. Máy không thể mở rộng dung lượng lưu trữ. Hệ điều hành Android 14, tuỳ biến trên giao diện HyperOS.

Về thiết kế, Xiaomi Redmi K70E 5G sử dụng khung viền bằng nhôm, 2 bề mặt phủ kính cường lực. Kích thước của máy lần lượt là 160,5 x 74,3 x 8,1 mm, cân nặng 198 g. Cảm biến vân tay quang học tích hợp bên trong màn hình.

Xiaomi Redmi K70E 5G được trang bị màn hình OLED 12 bit kích cỡ 6,67 inch, độ phân giải 1,5K Plus (2.712x1.080 pixel) cho mật độ điểm ảnh 446 ppi. Màn hình này chia theo tỷ lệ 20:9, tần số quét 120 Hz, tốc độ lấy mẫu cảm ứng tức thì 1.920 Hz, làm mờ tần số cao 3.840 Hz, độ sáng tối đa lên tới 1.800 nit, tích hợp công nghệ DR10+, HDR Vivid, Dolby Vision.

