Điểm tin 11/9: Thầy của HLV Park Hang Seo nghỉ hưu, Ronaldo vượt Messi về bán áo

Năm 2021, Guus Hiddink từng phải tạm ngưng công việc do mắc COVID-19. Việc huấn luyện được tạm trao lại cho trợ lý, cũng từng là học trò cũ Patrick Kluivert. Tuy nhiên, việc ĐTQG Curacao thất bại tại vòng loại vòng loại World Cup 2022 khu vực CONCACAF khiến Hiddink cảm thấy đã đến lúc phải nghỉ ngơi.

Guus Hiddink cũng được biết đến nhiều tại Việt Nam với vai trò là “sếp” của HLV Park Hang Seo tại World Cup 2002, năm mà ông Park làm trợ lý với thành tích đứng thứ 4 World Cup 2002.

Chưa ra sân Ronaldo đã vô địch về bán áo, hơn cả Messi

Theo thống kê của Love the Sales, kể từ khi tung ra thị trường vào ngày 2/9/2021, áo của Ronaldo đã bán đắt như tôm tươi.

Dù chưa ra sân phút nào kể từ khi quay trở lại Man United nhưng Cristiano Ronaldo đã đánh bại Lionel Messi về số tiền bán áo đấu. Cụ thể, chiếc áo số 7 của tiền đạo 36 tuổi đã mang về 187 triệu bảng chỉ trong 8 ngày cho MU trong khi số 30 của Messi chỉ thu về 103,8 triệu bảng.

Ở tuổi 36, Ronaldo vẫn còn nguyên sức hút với CĐV. Ảnh: Besoccer

Doanh thu bán áo của Messi và Ronaldo, hai vụ chuyển nhượng đình đám nhất Hè 2021, đã bù đắp phần nhanh chóng khoản phí mà PSG và MAN United Bỏ ra.

Thống kê của Love the Sales cho thấy áo số 7 của Ronaldo được bán nhanh nhất trong lịch sử Premier League và các lượt tìm kiếm trực tuyến cho "áo số 7 của Ronaldo" đã tăng 600% so với mùa Hè năm ngoái. Sự xuất hiện của Ronaldo đã giúp Quỷ đỏ tăng 62% doanh số bán áo đấu và con số này có thể sẽ tăng vọt nếu anh ra sân vào thứ Bảy với Newcastle tại sân Old Trafford.