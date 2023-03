Điểm thi tốt nghiệp THPT dần 'lép vế', xuất hiện những 'kỷ lục' xét tuyển đại học

Nở rộ các phương thức xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT dần lép vế

Từ 8 năm trước, khi trả lời phỏng vấn báo chí, GS Đào Trọng Thi đã nhấn mạnh 'Biết chắc 99% đỗ thì cần gì tổ chức thi tốt nghiệp' và đề xuất bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, biến nó thành kỳ kiểm tra do các địa phương, các trường THPT tổ chức hoặc thậm chí chỉ cần xét kết quả học tập, rèn luyện trong các năm của học sinh.

Trong suốt thời gian qua, kỳ thi THPT quốc gia và kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn được duy trì. Năm 2022, tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THPT của cả nước là 98,57%; riêng thí sinh học hệ THPT đạt 99,16%. Năm 2021, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98,6% (tăng 0,2% so với năm học trước), trong đó có 12.000 em được xét đặc cách tốt nghiệp. Năm 2020, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của học sinh lớp 12 cả nước đạt 98,34%, tăng gần 4% so với năm 2019. Năm 2019, tỷ lệ tốt nghiệp trên cả nước đạt 94,06%, giảm 3,51% so với năm 2018...

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Thanh Hùng

Một ý nghĩa khác của kỳ thi THPT quốc gia hay kỳ thi tốt nghiệp THPT là sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào đại học. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, việc sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học không còn chiếm ưu thế tuyệt đối như trước.