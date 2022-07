Điểm thi tốt nghiệp THPT của Á quân Đường lên đỉnh Olympia

Đến năm lớp 8, được giáo viên Hóa học truyền cảm hứng, An quyết định chuyển hướng. Bố mẹ An có phần ngạc nhiên và ban đầu chưa đồng ý trước lựa chọn này của con trai. Sau khi được giáo viên giải thích An đủ khả năng theo được Hóa và vẫn có thể học tốt Toán, bố mẹ tôn trọng quyết định của em.

Nam sinh Nguyễn Thiện Hải An.

Chỉ một năm sau đó, An ghi dấu thành tích đầu tiên trong môn Hóa bằng giải nhất kỳ thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội, sau đó là giải ba học sinh giỏi quốc gia. An nói bản thân may mắn vì gặp được những thầy cô tận tụy, giúp em luôn tin rằng quyết định năm đó của mình đúng đắn.