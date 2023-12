Điểm nhấn vòng 4 V.League 2023-2024

Với 4 chiến thắng liên tiếp kể từ đầu giải, trong đó có 2 chiến thắng diễn ra trên sân khách, Nam Định đã có một khởi đầu ấn tượng, khẳng định sức mạnh là ứng cử viên nổi bật trong cuộc đua đến chức vô địch ở mùa bóng năm nay.

Tương tự Nam Định, một ứng viên khác là Thanh Hoá cũng chứng tỏ năng lực của mình bằng việc lấy trọn 3 điểm ngay tại Nha Trang trước chủ nhà Khánh Hoà để tiếp tục bám đuổi sát sao Nam Định trong cuộc đua vô địch.

Trong khi đó, các nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội lại không thể giành điểm số nào trong chuyến làm khách đến sân Lạch Tray của Hải Phòng. Với sự cổ vũ của 13.000 khán giả nhà, Hải Phòng đã thi đấu bùng nổ khi ghi 3 bàn thắng vào lưới Công an Hà Nội. Bên kia chiến tuyến, sự toả sáng của Quang Hải là không đủ để giúp đội bóng ngành Công an lật ngược thế cờ, qua đó chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3.