Điểm nhấn vòng 12 V.League 2023-2024: HAGL thoát hiểm, Nam Định tăng tốc

Thanh Hoá bất ngờ thua Hoàng Anh Gia Lai 1-2 tại sân nhà. Ảnh: VPF

Kiatisak đứt mạch thắng cùng Công an Hà Nội

Chuỗi trận thắng liên tiếp (tính cả giao hữu) của Công an Hà Nội đã dừng lại ở con số 5, khi họ bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hoà 1-1 trên sân nhà. Ông Nguyễn Thành Công tiếp tục cho thấy là khắc tinh của Kiatisak khi triển khai lối chơi phòng ngự, phản công rất khó chịu. Công an Hà Nội bị dẫn bàn nhưng rất may Quang Hải đã toả sáng đúng lúc, với siêu phẩm ở phút 90+2, giúp đội nhà có trận hoà 1-1.