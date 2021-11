Điểm nhấn áo dài Huế tại Liên hoan Phim Việt Nam XXII

Your browser does not support the audio element.

Từ ngày 18 đến 20/11 tại TP Huế sẽ diễn ra Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII. Nhiều hoạt động quảng bá và tôn vinh tà áo dài sẽ được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức (Ảnh: Phim tài liệu Xứ Huế và Áo dài tham dự Liên hoan Phim lần thứ XXII).