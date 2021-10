Diễm My - cô gái ầm ĩ Tịnh thất Bồng Lai từng tố bị bố đẻ xâm hại

Thời gian gần đây, vụ việc Diễm My - cô gái từng khiến "Tịnh thất Bồng Lai" (hay còn có tên gọi khác là "Thiền am bên bờ vũ trụ") đại náo lại một lần nữa trở thành chủ đề thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.



Theo đó vào hôm qua 24/10, bố mẹ cô gái đã có mặt trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và tường thuật lại vụ việc dưới góc độ cá nhân.



Trong đó, có một vụ việc khiến cha mẹ của Diễm My là bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng rất đau lòng là sau khi bỏ trốn lần cuối, cô gái đã gửi đơn thư cũng như đăng video tố giác ba mẹ mình có nhiều hành vi tàn độc với cô trong suốt 8 tháng ở nhà.

Diễm My từng đăng clip tố cáo ba mẹ

Trong đoạn video đăng tải vào cuối tháng 10 năm ngoái, Diễm My cho biết trong suốt thời gian 8 tháng ở nhà, cô đã bị giam cầm trong 4 bức tường và không hề hạnh phúc: "Tôi bị giam cầm như thú, không có điện thoại, giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân. Họ canh chừng 24/24. Tôi đang sống giữa TP.HCM mà như trong tù vậy".

Không chỉ vậy, trong đoạn video được đăng tải trên YouTube đó, Diễm My còn nhắc đến việc ba của mình liên tục có những hành vi xâm hại đối với cô và lên kế hoạch "tiêu diệt" "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Cho rằng ba mình là một người tàn độc, làm những việc hại người và mẹ cô biết nhưng không dám lên tiếng vì lo sợ.

"Ba chỉ đồng ý tha cho tôi nếu tôi nói trước báo đài rằng mình bị Thiền am bắt cóc, giam giữ lúc mọi người vào tìm. Nhưng những thầy trong Thiền am chỉ là đang giấu tôi. Mẹ của tôi cũng chấp nhận hùa theo ba bởi người mẹ bình thường cũng phải chịu sự hành hạ của ba nên rất lo sợ, không dám cãi lời".

Đồng thời, cô cũng cho rằng, bản thân đã đủ tuổi để được tự do và sống theo con đường mang lại hạnh phúc cho mình.

"Tôi đã 22 tuổi, luật pháp cho tôi được tự do, tôi được sống theo con đường mang lại hạnh phúc cho tôi. Mà con đường mang lại hạnh phúc cho tôi không phải ở trong ngôi nhà của ba mẹ. Tại sao tôi không được tự do, tôi đã 22 tuổi".

Trong buổi trò chuyện tối ngày 24/10, ba mẹ của Diễm My đã một lần nữa nói rõ về vấn đề này.

Việc Công an quận Bình Tân xuất hiện tại nhà của ông bà là do ngay sau khi Diễm My trở về từ "Thiền am bên bờ vũ trụ", những người ở đó đã đăng clip kêu gọi cộng đồng mạng đến giải cứu cho Diễm My. Lo sợ có người đến làm loạn, công an mới đến bảo vệ gia đình chứ không hề có mục đích canh giữ Diễm My như cô từng nói.

Việc Diễm My trốn đi là do cô gái đã lợi dụng lòng tin của cha mẹ, nhờ mẹ đưa đi nhập học để thừa cơ trốn thoát. Sau đó một thời gian, báo đài bắt đầu đăng tin về những việc làm phi pháp của "Thiền am bên bờ vũ trụ".