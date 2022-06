Diễm My 9x ôm Nhan Phúc Vinh, lên tiếng về tin đồn hẹn hò

"Anh Vinh là một diễn viên cực kỳ chuyên nghiệp và biết quan tâm tới người khác. Khi My bước chân ra Hà Nội thì giúp đỡ My tìm nhà thuê, trong quá trình diễn chung thì hỗ trợ và nâng diễn xuất của bạn diễn.", Diễm My chia sẻ ấn tượng của mình về Nhan Phúc Vinh.

Trong phim Nhan Phúc Vinh đóng vai Quang Minh - anh cả trong gia đình, là một luật sư giỏi nhưng có tính gia trưởng và sĩ diện. Trong khi đó, Diễm my vào vai Trà My, có tính cách lanh lợi và chính trực. Dù rất yêu thương mẹ Thanh (NSND Hồng Vân đóng) nhưng vì những bất đồng quan điểm mà Trà My và mẹ cũng như anh trai luôn tỏ ra căng thẳng với nhau.

"Anh Vinh là người anh của My, cả trong nghề và cuộc sống. Diễn với anh Vinh rất đã. My nhớ nhất cảnh nhân vật của My chuẩn bị lấy chồng, hai anh em làm lành sau rất nhiều mâu thuẫn và ôm nhau khóc. Đó là cảnh My tâm đắc nhất trong phim. Ngoài đời, My cũng muốn ôm anh Vinh một cái", Diễm My bày tỏ.

Diễm My còn lý giải nguyên nhân mọi người nghĩ cả hai bất hòa là do ít tương tác với nhau trên mạng xã hội khi đóng phim chung. "Anh Vinh là người ít nói, không thích chụp hình. Hôm nay đi ra mắt phim, anh ấy còn đội mũ che một phần khuôn mặt đấy. Anh Vinh cũng ít sử dụng mạng xã hội còn My thì tích cực hoạt động trên mạng xã hội nên mới ít khi tương tác chứ không có bất cứ vấn đề gì", Diễm My 9x giãi bày.

Clip Diễm My chia sẻ về mối quan hệ với Nhan Phúc Vinh.

Đóng phim này, Diễm My sống lại nhiều ký ức về người mẹ quá cố: "My cũng thẳng thắn, nhiều lúc nói chuyện không cân nhắc từ ngữ như nhân vật Trà My. My từng cãi lời mẹ vì bất hòa ý kiến giống chuyện trong phim. My cũng từng không nghe điện thoại của mẹ. Vì vậy mà My mang một phần nỗi nhớ mẹ ngoài đời vào phim", nữ diễn viên trải lòng.