Điểm mặt những vụ cháy lớn do hàn xì khiến nhiều người thương vong

Vụ cháy đã khiến 7 người tử vong do ngừng tim, ngừng thở vì bỏng và ngạt khí. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là trong quá trình sửa chữa, thợ hàn xì gây bắt lửa vào các vật liệu dễ cháy, các nạn nhân bên trong không chạy thoát được ra ngoài đã bị bỏng và ngạt khí.

Các nạn nhân đã bị mắc kẹt bên trong do xưởng sản xuất bánh kẹo này không có lối thoát hiểm. Lối ra vào duy nhất là cửa chính đã bị gác xép sập chặn cửa.

Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này được xác định là do xưởng đang sửa chữa, thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp. Vụ cháy đã khiến toàn bộ nhà xưởng bị thiêu rụi, 8 người chết và 2 người bị thương.

Cháy lớn tại Khu công nghiệp Quế Võ, thiệt hại hơn 12 tỷ đồng

Ngày 11/3/2016, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng chứa nguyên liệu gỗ với diện tích cháy khoảng 3.800m2 nhà xưởng của Công ty TNHH Nam Á, Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh).

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do lửa bắt nguồn từ máy hàn đang sửa máy sấy trong nhà xưởng.

Do nguyên liệu là gỗ dễ cháy và nhanh chóng bùng phát dữ dội trên diện tích khoảng 3.800 m2, thiệt hại do đám cháy gây ra khoảng hơn 12 tỷ đồng. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người.

Cháy quán bar do hàn xì

Tại Nghệ An, Tối 28/10/2019, một vụ cháy lớn xảy ra tại quán Bar Victor The Pub, số 4, ngõ 15 đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh (Nghệ An).

Được biết, khu vực xảy ra đám cháy tại quán bar Victor The Pub có diện tích khoảng hơn 100m2. Thời điểm bị cháy, quán bar này đang trong quá trình cải tạo nên đã tạm dừng hoạt động. Nguyên nhân dẫn đến đám cháy được xác định là do hàn xì trong quá trình xây dựng, sửa chữa bên trong quán, rất may sự việc không có thiệt hại nào về người.