Điểm mặt những mẫu xe bán chạy nhất thế giới năm 2022

Vào năm 2022, tổng doanh số bán xe mới ở khu vực này đạt 9,05 triệu chiếc, giảm 6% so với năm 2021, giảm 7% so với năm đại dịch (2020) và giảm mạnh 29% so với năm 2019.

Tại Đức, Volkswagen một lần nữa chiến thắng với 3 mẫu xe lần lượt ở ba vị trí dẫn đầu trên bục xếp hạng. Tại Pháp, vị thế thống trị của Tập đoàn Renault đã bị gián đoạn bởi quán quân doanh số mới - Peugeot 208 với 88.812 xe được bán ra.

Toàn bộ các mẫu xe bán chạy tại Đức đều của thương hiệu bình dân Volkswagen.

Cũng trong 4 năm qua, thị trường châu Âu đã giảm 3,7 triệu xe. Ngoại trừ thị trường Đức vẫn giữ được sự ổn định dù không tăng trưởng trong năm vừa qua nhưng cả 2 thị trường Pháp và Ý đều đã ghi nhận mức giảm lớn nhất 10% so với năm 2021.

Tuy nhiên, nếu so với năm 2019, toàn bộ các thị trường nằm trong TOP 5 tại châu Âu đều đã giảm tới 2 con số do tình trạng thiếu xe mới, chi phí sinh hoạt tăng cao và nguyên nhân chính đến từ cuộc khủng hoảng năng lượng diễn ra trên diện rộng tại châu Âu.

So với thị trường Đức, Pháp và Ý, quán quân đều là những mẫu xe thuộc thương hiệu nội địa, thị trường Tây Ban Nha và Anh lại chứng kiến những cái tên dẫn đầu là những mẫu xe đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Cụ thể, Hyundai Tucson với 21.985 xe tại Tây Ban Nha và Nissan Qashqai với 42.704 xe tại Anh.

Nếu ở bảng xếp hạng tổng thể, các mẫu xe phổ thông thống trị bảng xếp hạng thì ở phân khúc xe điện, vị thế của Tesla Model Y là rất nổi bật khi dẫn đầu tại Đức và Anh, hai thị trường lớn nhất của dòng xe này tại châu Âu.

Những điểm sáng tại các thị trường khác