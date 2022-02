Điểm mặt nhóm 'phượt thủ' bao vây, hành hung vợ chồng tài xế xe tải

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền trên MXH từ ngày 10/2 vừa qua

Nhận được tin báo, công an xã Cán Tỷ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên lúc này, nhóm phượt thủ và tài xế xe tải đã rời đi, khu vực xảy ra sự việc cũng không có người dân làm chứng.

Vào cuộc điều tra, công an tạm giữ 1 người liên quan ngay sau đó.