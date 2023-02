Điểm lại những khoảnh khắc lịch sử tại lễ trao giải Grammy 2023

Lễ trao giải Grammy 2023 năm nay cũng ghi dấu ấn khi đặc biệt kỉ niệm 50 năm của thể loại âm nhạc hip-hop. Dàn nghệ sĩ ngôi sao đã cùng có mặt trên sân khấu Grammy để ghi lại lịch sử này, bao gồm LL Cool J, Run-DMC, Ice-T, Queen Latifah và Missy Elliott.

Màn trình diễn tái hiện lại bản hit Hot in Herre của Nelly vào năm 2002, My Mike Sounds Nice (1988) của Salt-N-Peppa and Spinderella và Busta Rhymes kết hợp cùng Spliff Star thể hiện đoạn của mình trong ca khúc Look at Me Now (Chris Brown) vào năm 2011. Đây là một trong những khoảnh khắc quan trọng tại lễ trao giải Grammy 2023 khiến toàn bộ khán giả có mặt tại đây đều phải đứng dậy và cùng tri ân hip-hop.

Adele lập kỉ lục cho riêng mình

(Ảnh: Getty Images)

Khi Adele giành giải Grammy ở hạng mục Màn trình diễn pop solo xuất sắc nhất cho Easy on Me, cô đã tự đánh dấu một cột mốc vô cùng đặc biệt trong sự nghiệp, đó chính là thứ 4 chiến thắng ở hạng mục này.

Trên sân khấu nhận giải thưởng, giọng ca Hello đã giành tặng giải thưởng danh giá này cho con trai của mình: "Tôi viết đoạn đầu tiên của ca khúc trong phòng tắm, khi tôi quyết định sẽ thay đổi cuộc đời con trai tôi. Cậu bé vô cùng khiêm tốn, tràn đầy tình yêu và luôn biết ơn tôi trong suốt thời gian qua".

Trước đó, "Họa mi nước Anh" từng giành được "kèn vàng" ở hạng mục này nhờ các bản hit Someone like you, Set Fire to the Rain (Live) và Hello.

Mặc dù tuột giải ở 3 hạng mục chính Album của năm, Ca khúc của năm và Bản thu âm của năm nhưng Adele cũng đã thể hiện bản thân là một nhân tố "đắt giá" của Grammy khi đây là chiếc cúp thứ 16 của cô trong sự nghiệp âm nhạc.