Báo cáo hàng tuần của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) viết: “Những người tiêm vắc xin Pfizer, Moderna hoặc Janssen có nguy cơ tử vong vì các bệnh ngoài Covid-19 thấp hơn so với nhóm không được tiêm chủng”.

Ảnh minh họa: Reuters

Nhà khoa học Stanley Xu, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, thông tin: "Dữ liệu thực tế ghi nhận những người được tiêm vắc xin Covid-19 có tỷ lệ tử vong thấp hơn những người không được tiêm chủng, ngay cả khi đã loại trừ các trường hợp tử vong do Covid-19".



“Điều đó cho thấy vắc xin Covid-19 an toàn. Đây là dẫn chứng bổ sung cho rất nhiều kết quả nghiên cứu khẳng định vắc xin Covid-19 hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiễm Covid-19, trở nặng và tử vong”.



Khảo sát có sự tham gia của 6,4 triệu người đã được tiêm vắc xin Covid-19 và 4,6 triệu người đã tiêm vắc xin cúm trong những năm gần đây nhưng chưa tiêm vắc xin Covid-19. Thời gian theo dõi từ tháng 12/2020 tới tháng 7/2021. Phân tích có sự cân nhắc về tuổi, giới tính, chủng tộc, dân tộc và địa điểm sống.



Theo đó, những người được tiêm hai liều vắc xin Pfizer có nguy cơ tử vong không liên quan tới Covid-19 chỉ bằng 34% so với những người không được chủng ngừa. Chỉ số này ở người tiêm chủng đầy đủ vắc xin Moderna và Janssen là 31% và 54%.



Các nhà khoa học cho rằng một phần của hiện tượng trên do những người tiêm phòng có xu hướng khỏe mạnh hơn những người còn lại.



Giới chuyên môn đánh giá: “Nguy cơ tử vong thấp hơn sau khi tiêm vắc xin Covid-19 cho thấy tác dụng đáng kể của vắc xin đối với sức khỏe. Điều đó đồng nghĩa những người được tiêm chủng khỏe mạnh hơn những người không được tiêm chủng. Điều này sẽ được khám phá tiếp trong các phân tích trong tương lai”.



Họ kết luận: "Phát hiện này củng cố hồ sơ an toàn của vắc xin Covid-19 đã được phê duyệt ở Mỹ. Tất cả những người từ 12 tuổi trở lên nên tiêm chủng".



Hiện nay, 37,4% dân số thế giới đã tiêm chủng đầy đủ; 48,5% dân số đã tiêm ít nhất một mũi.