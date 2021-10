Vắc xin Covid-19 có lọ đựng màu cam

Vắc xin của trẻ em và người lớn có gì khác nhau?



Vắc xin của trẻ em cùng loại với vắc xin của người lớn nhưng liều lượng thấp hơn. Theo đó, Pfizer đề xuất cấp phép 1 liều vắc xin trẻ em là 10 microgram, bằng 1/3 liều lượng cho người từ 12 tuổi trở lên. Trẻ cũng cần tiêm 2 mũi, khoảng cách 3 tuần.



Theo nhà dịch tễ học Brittany Kmush, Đại học Syracuse (Mỹ), liều lượng dựa trên độ tuổi chứ không phải cân nặng. Bà Kmush nói: “Vắc xin khác với thuốc và liên quan nhiều đến sự trưởng thành của hệ miễn dịch hơn là cân nặng hoặc chuyển hóa”.



Vắc xin cho trẻ 5-11 tuổi sẽ đựng trong lọ có nắp màu cam trong khi lọ vắc xin cho người từ 12 tuổi trở lên có nắp màu xanh.



Độ an toàn và hiệu quả



Các nhà khoa học ở hãng dược Pfizer đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng với 4.500 trẻ em. Trong đó có 3.500 bé được tiêm vắc xin Covid-19. Các tác dụng phụ phổ biến gồm sốt, nhức đầu và ớn lạnh, nhưng ít xuất hiện và nhẹ hơn so với trẻ từ 12 đến 15 tuổi.



Vắc xin Pfizer và Moderna đều liên quan đến một số trường hợp hiếm gặp bị viêm cơ tim, đặc biệt là ở nam thanh thiếu niên.



Tuy nhiên, Pfizer cho rằng tỷ lệ viêm cơ tim ở nhóm tuổi 5-11 tuổi có khả năng thấp hơn so với trẻ 12-15 tuổi được tiêm vắc xin Covid-19 một phần do liều thấp hơn.



Pfizer thông tin, vắc xin Covid-19 của họ đã tạo được phản ứng miễn dịch mạnh mẽ ở trẻ 5 đến 11 tuổi trong thử nghiệm lâm sàng. Hiệu quả chống Covid-19 lên tới 90,7%.



Tiêm chủng cho trẻ em là giải pháp y tế công cộng để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm, ngay cả với những bệnh không có tỷ lệ tử vong hoặc nhập viện cao. Nhóm tuổi nhỏ ở Mỹ đã chủng ngừa cho cả các loại bệnh có nguy cơ tương tự hoặc thấp hơn như viêm gan A, thủy đậu, rubella, tiêu chảy do virus rota.