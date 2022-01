Điểm đến “đỉnh nhất” được chọn bởi 5 tác giả của những cuốn sách du lịch nổi tiếng

Đối với nhà văn Pico, Iran là nơi xa xôi, giàu có, quyến rũ nhất và chứa đầy sự kỳ thú. Cuộc hành trình của vị huân tước nước Anh tại Iran bắt đầu cách đây 7 năm, ông đã dành 16 ngày để đi khắp đất nước này, từ Mashhad ở phía đông bắc qua Kerman, Yazd, Shiraz, Persepolis, Isfahan đến Tehran.

Đất nước này có nền văn hóa tinh tế với ngôn ngữ đầy sắc thái và một lịch sử bền vững. Trong nhiều trung tâm của nền văn minh, từ Hy Lạp đến Trung Quốc, những điểm đến vĩ đại có từ thời cổ đại nhưng chúng dường như không liên quan nhiều đến xã hội bây giờ. Ở Iran, sự tinh tế, vẻ đẹp của cố đô Persepolis có thể bắt gặp ở mọi bãi đậu xe ở Shiraz.

“A Beginner’s Guide to Japan: Observations and Provocations” (Hướng dẫn cho người lần đầu đến Nhật Bản: Quan sát và gợi ý) của tác giả Pico Iyer đã giành được giải thưởng cho Hồi ký du lịch của năm do ấn phẩm APA bình chọn.