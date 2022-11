Điểm danh ‘quân xanh’ của nữ Chủ tịch Công ty AIC

Nhóm lãnh đạo công ty ‘quân xanh’ nhanh chân bỏ trốn

Kết luận điều tra vụ án của C03 Bộ Công an cho thấy, để hợp thức việc được một số quan chức tỉnh hậu thuẫn trúng các gói thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thành lập, chỉ đạo nhóm các công ty thuộc hệ sinh thái làm “quân xanh” trong đấu thầu, gồm: Công ty Mopha do bố đẻ đứng tên và bà Nhàn chiếm 70% cổ phần; Công ty CP Thiết bị y tế và Môi trường do cháu ruột bà Nhàn làm giám đốc; Công ty CP tư vấn Công nghệ cao. Hoặc bà Nhàn thuê người làm “quân xanh”, báo giá, dự thầu, như: Công ty TNT; Công ty Thành An Hà Nội; Công ty BMS; Công ty nha khoa Việt Tiên; Công ty Tâm Hợp…

Sau đó, Công ty AIC và các công ty do AIC chỉ định tham gia 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp trị giá hơn 665 tỉ đồng và trúng toàn bộ 16 gói.

Để đối phó với hoạt động điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng, bà Nhàn đã yêu cầu nhân viên, lãnh đạo chủ chốt xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ. Khi vụ án được tiến hành điều tra, ngoài bà Nhàn thì 5 lãnh đạo công ty ‘quân xanh’ cũng đã bỏ trốn, gồm: Nguyễn Thị Sen - nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị y tế và môi trường; Nguyễn Thị Tích - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mopha; Ngô Thế Vinh - Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiên; Nguyễn Đăng Thuyết - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội và Đỗ Mỹ Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Quốc tế Cát Vân Sa.