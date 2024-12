Điểm danh cung hoàng đạo sinh ra nhiều tỉ phú nhất

Ba cung hoàng đạo có nhiều tỉ phú nhất là Ma Kết, Kim Ngưu, Xử Nữ nhờ có nhiều tố chất để thành công. Theo tạp chí Forbes, đến hết quý 1 năm 2024, danh sách tỉ phú thế giới là 2.781 người với tổng giá trị lên tới 14,2 ngàn tỉ USD. Đây là con số kỷ lục về cả số người và giá trị tổng tài sản từ trước tới nay. Hãy cùng các nhà chiêm tinh khám phá những cung hoàng đạo có nhiều tỉ phú nhất trong số 12 cung hoàng đạo. Ma Kết Ma Kết luôn được xem là một trong những cung hoàng đạo có nhiều tỉ phú nhất. Những đặc điểm nổi bật của Ma Kết như kỷ luật cao, kiên trì, có trách nhiệm, giúp cung hoàng đạo này có thể đạt được những thành công lớn trong sự nghiệp. Ma Kết "không bao giờ hài lòng với hiện trạng", "luôn phấn đấu vì mục tiêu cao hơn" - nhà chiêm tinh Jason Hou giải thích. Không chỉ vậy, Ma Kết luôn tuân thủ kế hoạch và đặt ra mục tiêu rõ ràng. Cung hoàng đạo này sẵn sàng làm việc chăm chỉ và không ngừng nỗ lực để đạt được thành công. "Đối với nhiều Ma Kết, phương tiện nhanh nhất để đạt được mục tiêu ổn định, an toàn và có thể dự đoán được đó là một công việc tốt được trả lương cao" - nhà chiêm tinh Lauren Ash nói. Những tỉ phú thuộc cung Ma Kết gồm Jeff Bezo (nhà sáng lập Amazon), Vladimir Potanin (chủ sở hữu của công ty khai khoáng Nga Norilsk Nickel), Joseph Safra (qua đời vào năm 2020 ở tuổi 82, từng điều hành tập đoàn Safra).

Tỉ phú Jeff Bezo, Elon Musk, Mark Zuckerber. Ảnh: Shutterstock, Canva Kim Ngưu Xếp thứ hai trong số các cung hoàng đạo có nhiều tỉ phú nhất là Kim Ngưu. Suy nghĩ thực tế, kiên nhẫn và bền bỉ là những đặc điểm nổi bật giúp cung hoàng đạo này có thể gặt hái thành công trong sự nghiệp. Kim Ngưu luôn có cái nhìn thực tế về cuộc sống. Bên cạnh đó, cung hoàng đạo này sẵn sàng làm việc chăm chỉ trong thời gian dài để đạt được mục tiêu. Thêm nữa, Kim Ngưu rất cẩn trọng và tỉ mỉ trong mọi việc. Họ luôn cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định. Kim Ngưu rất giỏi quản lý tài chính. Cung hoàng đạo này biết cách tiết kiệm và đầu tư để tạo ra của cải. Kim Ngưu cũng được biết đến là người có đầu óc tổ chức và hơi cầu toàn. Vì thích sự an toàn và ổn định, Kim Ngưu luôn tìm cách xây dựng một cuộc sống vững chắc cho bản thân và gia đình. Dù vậy, Kim Ngưu cũng thích ứng rất tốt với những thay đổi. Cung hoàng đạo này luôn sẵn sàng học hỏi và tiếp thu những điều mới. Tỉ phú thuộc cung Kim Ngưu có thể kể đến Mark Zuckerber (nhà sáng lập Facebook) và Bill Gates (đồng sáng lập Microsoft). Xử Nữ Xử Nữ thường được miêu tả là những người cầu toàn, tỉ mỉ và có đầu óc phân tích sắc bén. Những đặc điểm này, kết hợp với sự chăm chỉ và kiên trì, nhiều Xử Nữ đạt được những thành công đáng kể trong sự nghiệp, thậm chí trở thành tỉ phú. Xử Nữ luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân và công việc. Cung hoàng đạo này chú ý đến từng chi tiết nhỏ và không bao giờ hài lòng với những gì chưa hoàn hảo. Cùng với khả năng quan sát tỉ mỉ và phân tích tình hình khách quan và logic, Xử Nữ luôn tìm kiếm những giải pháp tối ưu cho nhiều vấn đề. Không chỉ vậy, Xử Nữ vừa có trách nhiệm vừa đáng tin cậy. Cung hoàng đạo này không thích mắc lỗi, đó là lý do tại sao họ sẽ xem xét mọi khía cạnh trước khi đưa ra giải pháp. Điểm cộng nữa cho Xử Nữ là thường giúp đỡ người khác. Cung hoàng đạo này thường tìm kiếm những công việc có ý nghĩa và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Một số cái tên tiêu biểu thuộc cung Xử Nữ là Warren Buffett, Larry Ellison (nhà đồng sáng lập của Oracle), Jack Ma (nhà sáng lập Alibaba). Theo Nguoilaodong