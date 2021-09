Điểm chuẩn tăng, ngành Sư phạm dần lấy lại vị thế

Điểm chuẩn ngành Sư phạm tăng 3-4 điểm.

Ngành Sư phạm lấy lại vị thế

Năm nay, điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đều tăng so với năm trước. Trong đó, ngành Giáo dục Đặc biệt điểm chuẩn là 23,4 cao hơn năm trước 4,4 điểm; ngành Giáo dục Chính trị: 25,75 điểm, tăng 4,25 điểm; ngành Giáo dục Quốc phòng An ninh: 24,4 điểm, tăng 3,9 điểm so với năm 2020. Ngành tăng ít nhất là Sư phạm Toán (điểm chuẩn 26,7) cao hơn năm ngoái chỉ 0,45 điểm.

Cũng theo công bố, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm tiếng Anh: 27,15 điểm. Tiếp đến, hai ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Hóa học cùng mức điểm chuẩn 27; ngành Sư phạm Toán: 26,7 điểm.