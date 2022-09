Điểm chuẩn nhiều ngành khối C xấp xỉ 30, liệu có bất thường?

Tính đến ngày 17/9, gần như các trường đại học trên cả nước hoàn thành công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Đáng chú ý, điểm chuẩn các ngành xét tuyển bằng khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) ở ngưỡng rất cao gần mức điểm tuyệt đối 30.

Xấp xỉ 30 điểm

Năm nay, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, với khối C00, ngành Báo chí lấy 29,9 điểm, các ngành Đông phương học, Hàn Quốc học, Quan hệ công chúng đều lấy đến 29,95, gần bằng mức điểm tuyệt đối 30/30. Đây cũng là ba ngành học điểm chuẩn cao nhất cả nước năm nay.

Trong số 27 ngành có xét tuyển khối C tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, có tới 9 ngành, chiếm 30%, có điểm chuẩn từ 29 điểm trở lên, tương ứng với hơn 9,6 điểm mỗi môn (nếu không có điểm cộng ưu tiên). Số ngành có điểm từ 27 trở lên là 20 ngành.

Nhiều ngành học khối C điểm chuẩn gần tuyệt đối. (Ảnh minh hoạ)

Học viện Ngoại giao, ngành Hàn quốc học cũng có mức điểm chuẩn là 29, ngành Trung quốc học là 29,25 điểm.

Đại học Luật Hà Nội có điểm trúng tuyển theo tổ hợp khối C cũng rất cao, tăng từ nửa điểm đến gần 2 điểm so với năm 2021. Cụ thể, điểm chuẩn khối C ngành Luật Kinh tế là 29,5 điểm, ngành Luật là 28,75 điểm, ngành Luật (phân hiệu Đắk Lắk) là 24,5 điểm.