Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân các năm trở lại đây.

Trường sử dụng 3 phương thức tuyển sinh gồm: Tuyển thẳng theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an, xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT 2023, xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Cụ thể, ở phương thức xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 với bài thi đánh giá của Bộ công an, điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an Nhân dân (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 cộng với điểm ưu tiên theo quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an.

Công thức tính như sau: Điểm xét tuyển = (M1+M2+M3) * 2/5+ Bài thi Bộ công an *3/5+ điểm ưu tiên.