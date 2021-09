Điểm chuẩn đại học tăng 'phi mã', nên bỏ quy định cộng điểm ưu tiên?

Còn với những học sinh thuộc diện gia đình có công với cách mạng, con thương binh, liệt sĩ, Bộ GD&ĐT, các trường nên có chính sách cấp học bổng hay miễn giảm tiền đóng học phí thay vì cộng điểm trong xét tuyển.

Bỏ điểm cộng?

Đồng quan điểm, TS Nghiêm Thuý Hằng, giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thẳng thắn bày tỏ, cộng điểm vùng miền và đối tượng ưu tiên trong xét tuyển đại học tạo nên bất công cho thí sinh, đặc biệt là ở những ngành học điểm chuẩn cao.

Có nên bỏ cộng điểm ưu tiên trong xét tuyển đại học?

Điển hình ngành Hàn Quốc của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội 30 điểm khối C, ngành Xây dựng lực lượng của Học viện Chính trị Công an nhân dân 30,34 điểm khối C (với nữ). Trong khi đó, ở tổ hợp xét tuyển C00, năm nay chỉ ghi nhận 2 thủ khoa đạt tổng điểm 29,25 điểm, còn điểm chuẩn các ngành trên đều cao hơn. Vậy nếu hai thủ khoa này đăng ký xét tuyển vào những ngành trên mà không có điểm cộng, chắc chắn sẽ trượt nguyện vọng.