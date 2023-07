Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 4 năm gần đây.

Năm 2023, Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh 7.000 chỉ tiêu. Trường sử dụng 5 phương thức tuyển sinh gồm: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, xét tuyển thẳng các thí sinh tham gia các đội tuyển học sinh giỏi, xét học bạ THPT.

Trường cũng xét kết hợp sử dụng học bạ THPT hoặc kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 hoặc kết quả thi đánh giá năng lực của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2023 với bài thi năng khiếu do trường tổ chức để xét vào các ngành (Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục mầm non và Giáo dục mầm non, Sư phạm tiếng anh).