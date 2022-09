Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương: Có ngành giảm gần 3 điểm

Năm nay, nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế cao điểm nhất với 28,40 điểm (giảm 0,4 điểm so với năm ngoái), kế đến là nhóm ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn, Marketing lấy 28,20 điểm (giảm 0,25 điểm so với năm ngoái). Ngành Ngôn ngữ tiếng Trung - 26,60 (giảm nhiều nhất trong tất cả các ngành - 2,75 điểm so với năm ngoái).