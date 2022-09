Điểm chuẩn các trường ngành Y Dược có thể giảm từ 0,5 đến 1,5 điểm

Dự kiến, điểm chuẩn một số ngành năm nay giảm từ 0,5 đến 1,5 điểm so với năm ngoái. Mức giảm này nằm trong dự đoán của trường từ trước, do biến động điểm thi khối B giảm so với năm ngoái.

Đại diện bộ phận tuyển sinh của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng dự báo điểm chuẩn vào một số ngành năm nay sẽ giảm nhẹ khoảng 0,5 điểm so với năm học trước.

Căn cứ vào số lượng thí sinh thi ba môn Toán, Hóa học, Sinh học, trên cả nước thì hơn 468 thí sinh đạt 27,5 điểm trở lên, trong khi nhà trường chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT với tổ hợp duy nhất là B00. Do vậy khi các thí sinh chia nguyện vọng ra nhiều trường, điểm chuẩn các trường khối ngành sức khỏe đều sẽ giảm.