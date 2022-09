Điểm chuẩn 2022: Nhóm ngành Sư phạm "đổi ngôi", Y Dược giảm sâu

Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin (Việt-Nhật) tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là 27,25 điểm; Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) lấy điểm chuẩn ngành này là 27,9. Như vậy, thí sinh phải đạt trên 9 điểm/môn mới có cơ hội đỗ.

Ngoài ra, điểm chuẩn của khối ngành Kinh tế, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kiểm toán, Thương mại điện tử, Marketing... cũng có điểm chuẩn cao, dao động từ 28-28,20 điểm.

Điểm chuẩn ngành Y Dược giảm, nhiều trường dự báo tuyển bổ sung

Dù thuộc nhóm ngành có điểm chuẩn cao trong năm nay, nhưng điểm trúng tuyển nhóm ngành Y Dược tại các trường đại học vẫn giảm sâu. Trong đó, điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) dao động từ 24,25 – 27,3, giảm so với năm ngoái từ 0,85 – 1,15 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm nay dao động từ 19-25,4 điểm. Trong đó, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất trường với 25,4 điểm (giảm 0,7 so với năm 2021). Tiếp theo là ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học với 22 điểm (giảm 1,9 so với năm 2021). Ngành Điều dưỡng có điểm chuẩn thấp nhất là 19 điểm và giảm 2 điểm so với năm 2021.

Tại Trường Đại học Y tế công cộng, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, mức điểm chuẩn năm nay của trường dao động từ 15-21,5 điểm, giảm gần 2 điểm so với năm 2021 ở hai ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng và ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học.