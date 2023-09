Dịch vụ cho thuê két an toàn cá nhân đắt khách tại Dubai

Lập công ty kinh doanh do chờ đợi mệt mỏi

Nhiều năm trước, El Haddad đã mua vàng miếng để đầu tư tại Dubai và phải tìm kiếm một chiếc két an toàn để cất giữ vàng cùng những đồ vật có giá trị khác. Mặc dù đã tìm được một ngân hàng địa phương cung cấp dịch vụ, nhưng El Haddad vẫn nằm trong danh sách phải chờ đợi tới 6 năm và được yêu cầu đặt cọc một khoản tiền mặt lớn cho một chiếc két an toàn cá nhân.

“Ở các nước phát triển như Mỹ và châu Âu, các cơ sở tư nhân đảm nhận vai trò cung cấp dịch vụ này, vì đây không phải là hoạt động kinh doanh cốt lõi, tạo ra doanh thu đáng kể cho ngân hàng và còn cần đầu tư cơ sở hạ tầng” - El Haddad cho biết.

Mặc dù đắt đỏ, dịch vụ két an toàn cá nhân do ngân hàng cung cấp cũng không thực sự tiện lợi, vì khách hàng chỉ có thể tiếp cận két an toàn, nằm ở một căn phòng dưới tầng hầm, trong một khoảng thời gian cố định, thường là vào giờ hành chính.

Két an toàn là nơi cất trữ những món đồ đắt tiền như giấy tờ sở hữu, mật mã, đồng hồ hoặc kim cương.

“Vì vậy, chúng tôi quyết định xây dựng các kho lưu trữ riêng và biến chúng thành loại tốt nhất về dịch vụ, công nghệ và độ an toàn”, El Haddad kể.